Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы.

В продолжение предыдущего поста продолжаем отвечать на частые заблуждения пациентов с сахарным диабетом. И есть ли доля правды в этих суждениях?

Миф № 3. Когда человеку выставляют диагноз сахарный диабет , конечно хочется узнать причину - почему же так произошло. Может от того, что я последние несколько лет ем мед каждый день? Или пил последний месяц много сладкой газированной воды? А может, потому, что я в этом сезоне летом каждый день ел непомерное количество винограда\дыни или арбуза? Может ли регулярное употребление сладкого приводить к развитию диабета? Ответ и да и нет. Давайте разбираться.

Абсолютно любой прием пищи приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Ряд продуктов (определенно сладости занимают в этом списке первое место) приводят к повышению сахара в крови в большей степени, чем другие . Но если у человека здоровая поджелудочная железа, если она вырабатывает достаточное количество инсулина и\или инсулин, вырабатываемый ею воспринимается организмом человека в том же количестве, что и выработался и он в полном объеме распознается специальными рецепторами, которые для этого существуют – то с даже большим и однократным количеством сладкого съеденным за раз она справится. И диабет при этом не начнется. Нельзя вызвать огромным куском торта себе диабет, если при этом Вы относитесь к категории здорового человека со здоровой поджелудочной железой. Другая сторона медали - это если человек систематически и на протяжении многих лет ведет не правильный образ жизни и питания, живет в хроническом стрессе, употребляет большое количество «вредных » углеводов, ведет малоподвижный образ жизни, у него есть ряд вредных привычек и хронических заболеваний поджелудочной железы, а если в этот коктейль добавить еще лишний вес и отягощенную наследственность ( наличие диабета у кровных родственников) – то тут ответ на вопрос будет положительный. Естественно организм среагирует и выльется это все как результат в сахарный диабет.

Подведем итог. Развить у себя сахарный диабет у себя конечно можно, но стараться нужно систематически. А если Вы здоровый человек, не имеющих всех факторов риска и предрасположенности к диабету, даже ежедневное употребление чая с большим количеством сахара или другими пристрастиями к сладостям – вряд ли будут причиной развития диабета.

Миф № 4. Еще одной из популярных версий причудливой техники борьбы с сахарным диабетом является употребление алкоголя с целью снижения уровня глюкозы. А был бы не плохой не медикаментозный метод лечения сахарного диабета, согласитесь. Целебные 50 грамм или «прими, Боже, за лекарство». Но доля правды в этих словах все же есть. Только не все так прекрасно, как хотелось бы. Действительно, употребляя алкоголь , а если еще и с сахараснижающими препаратами или куда хуже с инсулином, первоначально сахар крови действительно может снизиться, особенно если употребить большое его количество и не закусывая (речь идет о крепких не сладких напитках). Употребление крепкого алкоголя у пациентов , которые получают инсулинотерапию вообще крайне опасно и не редко заканчивается хорошей гипогликемией ( падением уровня глюкозы крови ниже крайних значений). Такое состояние еще опасней, чем высокий сахар. И если вовремя не оказать человеку помощь все может закончиться потерей сознания, комой и иногда даже летальным исходом. Ну и еще один аргумент, почему не стоит рассчитывать на целительные свойства алкоголя – в последствии снижения уровня глюкозы крови при его употреблении, через время уровень сахара в крови все же поднимется, причем гораздо выше, чем она была в тот момент когда был произнесен первый тост. Поэтому как метод лечения диабета или метод снижения глюкозы крови – алкоголь не применяется и совершенно не рекомендуется.