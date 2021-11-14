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Гол кременчужанина Варави приніс перемогу молодіжній збірній

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 149

 

13 листопада відразу три збірних України зіграли у контрольних матчах. Національна команда поступилася 1:2 Угорщині (гол на рахунку Міхнова) на Єврочеленджі в Будапешті. Українці з одним балом посіли трете місце, на другому Італія з 2 очками, переможцями з 6 очками стали угорці. У складі українців виступали чотири гравця ХК "Кременчук": захисник Толстушко, та тріка нападу Гриценко - Савченко - Ворона.

В секунді від перемоги: збірна України виступила на Меморіалі Тамаша Шаркозі

Українська молодіжка перемогла у гостях однолітків з Польщі 3:1 (переможну другу шайбу закинув нападник ХК «Кременчук» Варава, дубль на рахунку Трахта). За українців також грав захисник МХК «Кременчук» Абдулаєв.

Гол Варави на 1:17:50

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Гліб Варава збірна України
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