Гол кременчужанина Варави приніс перемогу молодіжній збірній

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 149

13 листопада відразу три збірних України зіграли у контрольних матчах. Національна команда поступилася 1:2 Угорщині (гол на рахунку Міхнова) на Єврочеленджі в Будапешті. Українці з одним балом посіли трете місце, на другому Італія з 2 очками, переможцями з 6 очками стали угорці. У складі українців виступали чотири гравця ХК "Кременчук": захисник Толстушко, та тріка нападу Гриценко - Савченко - Ворона.

Українська молодіжка перемогла у гостях однолітків з Польщі 3:1 (переможну другу шайбу закинув нападник ХК «Кременчук» Варава, дубль на рахунку Трахта). За українців також грав захисник МХК «Кременчук» Абдулаєв.

Гол Варави на 1:17:50