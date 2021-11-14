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У Кременчуці протестували нову мийку, яка відмила Офіс Президента України

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 400

Мийку високого тиску протестували на пам'ятнику Шевченку, меморіалі «Вічно живим» та дорожному відбійнику

Написи з пам'ятника Тарасу Шевченку та віск з меморіала «Вічно живим» змили за лічений час. Заступник міського голови та директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик розповів про новинку, яку протестували у місті. За його словами, компанія Kärcher надала мийку з високим тиском. Завдяки подачі гарячої води комунальникам вдалося відмити покриття на меморіалі «Вічно живим», яке скейтбордисти покривають воском для зручності. 

- Мийка високого тиску видає майже 350 бар, що дає можливість проводити очищення будь-якого вуличного забруднення, від механічних забруднень до видалення фарби. Окрім того, можна використовувати для зупинок громадського транспорту, для фасадів будівель та тротуарів. Для очищення використовується не лише вода, а й кварцовий пісок, що дає можливість позбутися застарілої фарби. До речі, цікавий факт, саме цією мийкою відмили офіс Президента України, коли його фасад обмалювали в графіті. Цей прилад - єдиний, якому вдалося впоратися із задачею, - зауважив віцемер Іван Москалик.


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Автор: Альона Душенко
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