«Муніципальна варта» продає два старі автомобілі: що відомо

Сьогодні, 16:09

На електронний аукціон виставлять два автомобілі, які вважають технічно застарілими

У Кременчуці комунальні підприємство «Муніципальна варта» планує продавати дві автомобілі. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради.

У документі зазначено, що транспортні засоби є технічно застарілими, нерентабельними та потребують капітального ремонту. Серед іншого, вони не становлять інтересу для використання іншими комунальними підприємствами та установами міста.

До переліку виставлених на продаж авто входять:

ВАЗ-2106 2003 року випуску із залишковою вартістю 4 309 грн;

ВАЗ-21063 1994 року випуску із залишковою вартістю 3 790 грн.

Початкова ціна продажу на електронному аукціоні визначена на рівні залишкової вартості. Остаточна вартість, за яку буде продано автомобілі, оподатковуватиметься ПДВ.

