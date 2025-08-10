Найближчими днями на Полтавщині знизиться нічна температура повітря

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 243

Із насупного тижня на Полтавщині та по всій території України нічна температура повітря може спуститися до +11°. Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, найближчими днями вночі температура по країні становитиме +12…+17°, вдень — +24…+29°. На Закарпатті та півдні вночі очікують +16…+21°, вдень — +28…+33°.

Сьогодні ж, 10 серпня, в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, лише у західних областях можливі короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 15–20 м/с.

На Полтавщині 10 серпня вночі прогнозують +15…+13°, удень — +25…+27°, без опадів.

Нагадаємо, нещодавно синоптики прогнозували дощі та грози на заміну спеці.