Тенісист з Кременчука Сачко вийшов до другого кола челенджера у Празі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 226

Кременчуцький тенісист Віталій Сачко на челенджері у Празі успішно пройшов стартове коло. 25-річний спортсмен у двох сетах переконливо розібрався із Міхаелем Гертсом із Бельгії – 6:1, 6:1.

У другому колі Сачку протистоятиме чеський тенісист Якуб Меншик, який вибив із сітки лідера посіву Раду Албота з Молдови.

АТР челенджер Прага. Перше коло

Міхаель Гертс (Бельгія) – Віталій Сачко (Україна, LL) – 1:6, 1:6

Нагадаємо, 1 травня, відбувся фінальний матч кваліфікації до ґрунтового челенджера у Празі (Чехія) між українським тенісистом Віталієм Сачком (АТР 268) та нідерландцем Максімом Хаукесом. Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 7:5 на користь українця.

У восьмому геймі третього сета Віталій програвав 15:40 на своїй подачі. Він відіграв 1 брейк-поінт і щоб спробувати забрати гейм, потрібно було рятувати ще один прихований матчбол. Віталій зробив це у неймовірно напруженому розіграші та забрав суперпоінт, а потім узяв і гейм.

Цей розіграш Віталій виклав у своєму Instagram.

«It's not over, until it's over», – підписав відео український тенісист, що в дослівному перекладі означає: «Це ще не кінець, поки це не закінчиться».

Далі Сачко зробив брейк, але не зміг одразу подати на матч. Рахунок став 5:5 і 11-й гейм на подачі Хаукеса залишився за Віталієм. Успіх українець підкріпив упевненою грою на своїй подачі, взявши її під нуль.