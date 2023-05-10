Тенісист з Кременчука Сачко вийшов до другого кола челенджера у Празі

Кременчуцький тенісист Віталій Сачко на челенджері у Празі успішно пройшов стартове коло. 25-річний спортсмен у двох сетах переконливо розібрався із Міхаелем Гертсом із Бельгії – 6:1, 6:1.
У другому колі Сачку протистоятиме чеський тенісист Якуб Меншик, який вибив із сітки лідера посіву Раду Албота з Молдови.
АТР челенджер Прага. Перше коло
Міхаель Гертс (Бельгія) – Віталій Сачко (Україна, LL) – 1:6, 1:6
Нагадаємо, 1 травня, відбувся фінальний матч кваліфікації до ґрунтового челенджера у Празі (Чехія) між українським тенісистом Віталієм Сачком (АТР 268) та нідерландцем Максімом Хаукесом. Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 7:5 на користь українця.
У восьмому геймі третього сета Віталій програвав 15:40 на своїй подачі. Він відіграв 1 брейк-поінт і щоб спробувати забрати гейм, потрібно було рятувати ще один прихований матчбол. Віталій зробив це у неймовірно напруженому розіграші та забрав суперпоінт, а потім узяв і гейм.
Цей розіграш Віталій виклав у своєму Instagram.
Далі Сачко зробив брейк, але не зміг одразу подати на матч. Рахунок став 5:5 і 11-й гейм на подачі Хаукеса залишився за Віталієм. Успіх українець підкріпив упевненою грою на своїй подачі, взявши її під нуль.
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