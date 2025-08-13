Олена Шуляк
Освіта, Полтавщина

На Полтавщині 95% закладів освіти забезпечені укриттями

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 2

 

До кінця року в області на створення безпечних умов для навчання дітей планують витратити ще понад 177 мільйонів гривень

У Полтавській області 95% шкіл обладнані укриттями. Про це розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

За його словами, в області робота з облаштування захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти триває постійно.

Крім того, Полтавщина однією з перших в Україні ще торік провела національний мультипредметний тест (НМТ) в укриттях — це дало змогу учням пройти випробування без стресу і переривань навіть за повітряних тривог.

Чубенко також додав, що цьогоріч Полтавщина отримає понад 135 млн грн державної субвенції та понад 42 млн грн із місцевих бюджетів на умовах співфінансування: спрямують кошти на публічний інвестиційний проєкт облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Зараз у регіоні реалізують п’ять таких проєктів у Полтавській, Зіньківській та Лубенській громадах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до кінця року у Кременчуці планують розширити укриття ще у 10 закладах освіти.

Автор: Яна Гудзь
Теги: школи укриття
