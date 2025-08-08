На Полтавщині перевіряють закупівлю ремонту профорієнтаційного хабу

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 63

Правоохоронці звернули увагу на те, що підприємство, яке виграло тендер, є фігурантом кількох кримінальних проваджень

У Решетилівській громаді перевіряють закупівлю ремонту профорієнтаційного хабу в одному з місцевих ліцеїв. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

За даними Державної аудиторської служби, під час моніторингу виявили низку порушень. Зокрема, йдеться про ймовірне завищення вартості деяких товарів. Замовнику порадили усунути порушення.

Правоохоронці звернули увагу на те, що підприємство, яке виграло тендер, є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Один із обвинувачувальних актів щодо нього вже перебуває в суді.

Ймовірно, що це стосується поточного ремонту профорієнтаційного хабу у Державному навчальному закладі «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського», який мають виконати за майже 3 млн грн.

Нагадаємо, журналісти «Наші Гроші» виявили можливі переплати у закупівлі комунального підприємства «Кременчукводоканал».