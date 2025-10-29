Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок

Сьогодні, 12:15
85
Блоги

569 медзакладів надають безкоштовну та дієву реабілітацію для ветеранів і ветеранок

Реабілітація ветеранів і ветеранок – один із головних пріоритетів української влади. Держава поставила собі амбітну мету – сформувати найсильнішу, найдієвішу, найсучаснішу систему реабілітації. І вже зараз, як повідомляють у партії "Слуга Народу", амбулаторну та стаціонарну реабілітаційну допомогу в Україні надають 569 медзакладів, де на день проводять 16 тис. терапевтичних сеансів – уп'ятеро більше, ніж 2022 року.

Водночас у цих лікарнях, як додають у політичній силі, працює вже 11 тис. фахівців — усемеро більше, ніж три роки тому. Тільки за останні два роки реабілітаційну допомогу отримали понад 718 тис. пацієнтів.

"Українська влада продовжує комплексно розвивати вітчизняну систему реабілітації: доступну, безоплатну, доказову, таку, яка базується не на радянських підходах, а на дієвих і найкращих світових практиках. Партія "Слуга Народу" завжди підтримувала та буде підтримувати всі ініціативи як на центральному, так і на місцевому рівнях, які спрямовані на розвиток системи реабілітації, наближення її до громад, на розроблення сучасних стандартів", – заявляє голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

В Україні довкола реабілітації досі існує чимало хибних уявлень. Часто думають, що вона потрібна лише людям з інвалідністю чи зводиться до електрофорезу, перлинних ван, грязелікування, мінеральної води чи "чудодійних" масажів. Насправді ж реабілітація – це системний комплекс втручань і вправ, який допомагає людині після хвороби, операції, поранення чи травми якнайповніше повернутися до звичного життя.

І саме тому, розповідають у "Слузі Народу", окрім лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, зараз до процесу відновлення за необхідності долучається ціла команда фахівців, зокрема фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, психолог, протезист, терапевт мови та мовлення. Вони разом із пацієнтом розробляють дорожню карту реабілітації, яка і має привести до очікуваного результату.

Залежно від важкості травми ветерани та ветеранки можуть проходити на рік від двох до восьми циклів реабілітації. Один цикл триває два тижні. Водночас, зазначають у партії "Слуга Народу", держава збільшила час на якісне відновлення для ветеранів і ветеранок із множинними ампутаціями – тепер вони можуть відновлюватися в стаціонарах до 26 циклів на рік. Це дає більше шансів на повну реабілітацію.

У "Слузі Народу" наголошують, що держава надає стаціонарне чи амбулаторне відновлення безкоштовно, і не тільки після поранень і травм, а й після хірургічних втручань, інсульту, інфаркту, лікування онкології. Таку реабілітацію можуть отримати не тільки ветерани та ветеранки, а й будь-який цивільний, незалежно від статі, віку та соціального статусу.

Обрати лікарню для реабілітації можна на сайті Національної служби здоров'я України.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
10.10.2025, 10:54
987
ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
9.10.2025, 11:15
611
Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
22.10.2025, 10:56
577

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх