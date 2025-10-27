Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими

Сьогодні, 12:18
Якими будуть зимові тарифи на світло

Протягом цього опалювального сезону українці платитимуть за кіловат електроенергії по 4,32 грн – держава залишає цей тариф незмінним до кінця квітня наступного року. Про це повідомляють у партії "Слуга Народу".

Трішки менше, додають у політичній силі, заплатять домівки з електроопаленням: 2,64 грн за кВт⋅год, якщо на місяць обсяг споживання не перевищуватиме 2 000 кВт⋅год.

"Фіксовані тарифи на електроенергію є частиною масштабної зимової програми підтримки, яка впроваджується за ініціативою Президента України Володимира Зеленського та яка гарантує фінансову стабільність для українських родин, які цього найбільше потребують", – коментує голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Вона додає, що цьогоріч влада зафіксувала не тільки ціни на електроенергію, а й ціни на природний газ. До кінця березня наступного року, уточнюють у "Слузі Народу", вартість блакитного палива становитиме: для населення – 7 420 грн за 1 тис. кубометрів (із ПДВ), для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 тис. "кубів" (також із ПДВ).

Нагадаємо, як раніше повідомляли в політичній партії "Слуга Народу", українська влада за підтримки міжнародних партнерів запустила новий підхід до підтримки родин із низькими доходами – базову соціальну допомогу. Вона, як пояснюють у політсилі, об'єднала одразу п'ять видів державної допомоги в одну суттєву. Сім'ям відтепер не треба займатися довгою паперовою тяганиною, оформлюючи документи для кожного з цих видів підтримки.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4500 грн, розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом. За призначенням допомоги можуть звертатися ті, хто отримує одну або декілька видів такої допомоги: допомога малозабезпеченим сім'ям; виплата на дітей одиноким матерям; тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме; а також ті громадяни, які не мають права на пенсію й отримують державну соціальну допомогу, а також люди з інвалідністю.

