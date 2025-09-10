Новий закон про ветеранське підприємництво: як працюватиме підтримка

Новий закон про ветеранське підприємництво, який нещодавно ухвалений парламентом і вже підписаний Президентом Володимиром Зеленським, передбачає для ветеранів і ветеранок запровадження низки програм підтримки, що водночас має стати стимулом для розвитку вітчизняної економіки.

Про це зазначають у партії "Слуга Народу".

У політичній силі говорять, що закон передбачає: гранти та іншу безповоротну фінансову допомогу для запуску бізнесу; пільгове кредитування і компенсацію відсотків; державні гарантії та поруки за кредитами; компенсацію лізингових і факторингових платежів; підтримку інновацій та зелених технологій.

Окрім фінансів, додають у політичній силі, документ передбачає й надання знань: консультації, тренінги, семінари, навчальні програми; перекваліфікація та підвищення кваліфікації; допомога у виході на міжнародні ринки, а також передбачено створення єдиного вебпорталу для ветеранського бізнесу.

"Повернення до мирного життя – складний, але важливий етап для кожного ветерана чи ветеранки. Йдучи на війну, вони залишили в тилу рідних і близьких, залишили свою роботу, а подекуди свій бізнес і партнерів. Саме тому завдання держави підставити плече нашим Героям, допомогти фізично та психологічно відновитися, відкрити бізнес, знайти роботу – загалом максимально повернути те життя, яке вони мали до армії. Ветеранам і ветеранкам не потрібна милостиня, їм потрібний шанс. Шанс стати успішним лідером громади чи політиком. Шанс стати успішним підприємцем. Шанс повернутися до своєї старої чи отримати нову високооплачувану професію. І українська влада – Президент, Кабмін, парламент, зокрема й партія "Слуга Народу" – подбали, щоб запрацювали такі конкретні можливості", – говорить очільниця політсили Олена Шуляк.

І однією з таких можливостей, наголошують у партії "Слуга Народу", є саме законопроєкт про ветеранське підприємництво, який дає ветеранам і ветеранкам шанс у бізнесі дати шанс Україні на швидший розвиток, сильнішу економіку і впевнене майбутнє.

"Ветерани та ветеранки – це не тягар для держави, а її найбільший ресурс. Коли їм дають можливість перетворити військовий досвід на підприємницький, від цього зростає не лише економіка, а й суспільство. Захисники та захисниці мають те, чого не дає жодна бізнес-школа: уміння миттєво ухвалювати рішення, нести відповідальність за інших, тримати удар і не здаватися. Досвід різних країн показує: якщо держава довіряє ветеранам і ветеранкам і дає їм інструменти для нового старту, виграють усі", – резюмують у "Слузі Народу".