За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 81 злочин: крадіжки та шахрайства

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 106

Учора на Полтавщині зареєстрували 171 повідомлен ня про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 600 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба ГУНП області.

Із загальної кількості повідомлень 171 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

14 крадіжок;

12 шахрайств;

1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

1 наркозлочин та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 81 злочин.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 1589 осіб та 1370 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, 24 жовтня ми писали, що в Кременчуці трьох школярів намагалися завербувати росіяни - вони повідомили про це поліцію.

Того ж дня в Горішніх Плавнях чоловік підірвався на гранаті — його госпіталізували.

А увечері 22 жовтня спецпризначенці поліції вилучили гранату у мешканця Кременчука, який конфліктував у квартирі на Молодіжному.

Учора в поліції повідомили, що на Полтавщині на території приватного домогосподарства виявили закопаний плід дитини. Того ж дня на місці пожежі в селі Миргородського району знайшли тіло 70-річного чоловіка.

Протягом минулого тижня майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. Пік цього тренду припав на п’ятницю, 24 жовтня. Цього дня п’яний водій скоїв ДТП та залишив місце події. Патрульні його зупинили й виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат медогляду - 2,91 проміле, що у 14 разів перевищує допустиму норму. Крім того, водій не мав права керувати транспортними засобами через відсутність посвідчення водія. Перед складанням адмінматеріалів порушник почав пропонувати патрульним хабар. На водія склали чотири адміністративні матеріали за різними статтями КУпАП, а за фактом пропозиції хабаря патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Того ж дня інший п’яний водій у Кременчуці також пропонував патрульним хабар - рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму.

«Кременчуцький Телеграф» багато розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.