У Кременчуці на перехресті зіткнулися Ford і Nissan

Обставини ДТП з’ясовуються, інформації про постраждалих немає

14 серпня на перехресті вулиць Академіка Маслова та Софіївської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів — мікроавтобуса Ford та позашляховика Nissan. У результаті зіткнення обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень передньої частини. На місці події перебували водії та очевидці аварії, обставини якої з’ясовуються. Інформації про постраждалих наразі немає.





