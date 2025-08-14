У Кременчуці на перехресті зіткнулися Ford і Nissan

14 серпня на перехресті вулиць Академіка Маслова та Софіївської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів — мікроавтобуса Ford та позашляховика Nissan.
У результаті зіткнення обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень передньої частини. На місці події перебували водії та очевидці аварії, обставини якої з’ясовуються.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці в ДТП загинув мотоцикліст.
