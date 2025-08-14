У Новій Галещині рятувальники зняли з гнізда самотнє лелеченя

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 155

12 серпня у селищі Нова Галещина небайдужі місцеві жителі помітили лелеченя, яке вже чотири дні перебувало саме у гнізді на стовпі — без батьків. Самотній птах не міг злетіти, а дістатися до нього люди самостійно не могли. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На виклик прибули рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального поста. Використовуючи трьохколінну драбину, вони обережно дістали пташеня та спустили на землю.

Лелеченя доставили до центру порятунку та реабілітації диких тварин. Після огляду ветеринари повідомили, що птах має критично малу вагу, а його поява на світ відбулася пізно, тож він ще зовсім молодий.

Нині лелеченя отримало затишне місце та вдосталь їжі. За словами фахівців, попереду в нього відновлення, вирощування та підготовка до майбутньої великої подорожі у весняне небо.