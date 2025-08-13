Учора, 12 серпня, близько 12.00 у Горішніх Плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 68-річний водій, здавав назад та наїхав на 86-річного пішохода.
Внаслідок аварії потерпілого госпіталізували. Нині поліція вирішує питання про початок розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Усі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, нещодавно у Миргороді легковик збив на переході двох пішоходів.
