Цими вихідними у Кременчуці поліціянти зупинили 12 водіїв із ознаками сп’яніння. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Відомо, що на всіх порушників правоохоронці склали адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.
У патрульній поліції додають, що нетверезе водіння є грубим порушенням закону та прямою загрозою для життя та здоров’я людей.
За ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність настає за:
керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
керування під дією препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
передачу керма особі у такому стані;
відмову від проходження огляду на сп’яніння.
Поліція закликає кременчужан не сідати за кермо напідпитку та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили водія, в якого вміст алкоголю у крові в 7 разів перевищував норму.
