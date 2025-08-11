У Кременчуці за вихідні виявили 12 нетверезих водіїв — патрульні

Порушників відсторонили від керування та склали адмінпротоколи

Цими вихідними у Кременчуці поліціянти зупинили 12 водіїв із ознаками сп’яніння. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Відомо, що на всіх порушників правоохоронці склали адміністративні матеріали та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

У патрульній поліції додають, що нетверезе водіння є грубим порушенням закону та прямою загрозою для життя та здоров’я людей.

За ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність настає за:

керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

керування під дією препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передачу керма особі у такому стані;

відмову від проходження огляду на сп’яніння.

Поліція закликає кременчужан не сідати за кермо напідпитку та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили водія, в якого вміст алкоголю у крові в 7 разів перевищував норму.