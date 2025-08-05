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Патрульні зупинили у Кременчуці водія, в якого вміст алкоголю у крові в 7 разів перевищував норму

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 111

 

Патрульна поліція продовжує виявляти нетверезих водіїв

У понеділок, 4 серпня, близько 22.00 на проспекті Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, що рухався без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. Під час спілкування у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

У медичному закладі водій пройшов огляд за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 1,35 проміле, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

Водія відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),
  • постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП ( порушення правил користування зовнішніми світловими приладами).

Загалом протягом минулої доби патрульні виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

У Кременчуці патрульні зупинили водія, у якого вміст алкоголю в крові у 16 разів перевищував допустиму норму

Нагадаємо, учора під час патрулювання Кременчука патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки.

А минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 19 п’яних водіїв та затримала 17 правопорушників.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуці на проспекті Полтавському патрульні зупинили автомобіль, водій якого мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці за допомогою газоаналізатора «Драгер» показав перевищення граничного значення, який здатен обробляти пристрій. Тобто, «Драгер» не зміг обробити «вихлоп» від водія. У медичному закладі лікар підтвердив стан сп’яніння — 3,27 проміле, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму!

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато разів розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захащаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію 

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій Кременчук
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