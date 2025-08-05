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У Кременчуці патрульні виявили у водія свідоцтво на авто з ознаками підробки

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 156

 

За використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 850 грн або пробаційний нагляд чи обмеженням волі на строк до 2-х років

4 серпня під час патрулювання центральної частини Кременчука патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів виявили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Оскільки у цьому випадку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали на місце слідчих для з’ясування усіх обставин.

Правоохоронці нагадують, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Цією статтею передбачено покарання за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа у вигляді штрафу до 17 000 грн або пробаційний нагляд на строк до 2-х років, або обмеженням волі на той самий строк. А за використання завідомо підробленого документа – штраф до 850 грн або пробаційний нагляд на строк до 2-х років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуці судили військового за купівлю підробного водійського посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що у Кременчуці виявили схему з підкупом за водійські права: слідчі провели обшук у сервісному центрі МВС.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук підроблені документи водій
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