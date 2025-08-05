НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену опішнянській кераміці

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Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Опішнянська кераміка» в серії «Українська спадщина». Вона присвячена традиційному гончарству з Полтавщини, яке має кількасотлітню історію. Про це повідомили у НБУ 5 серпня.

Опішнянська кераміка сформувалась у XVII столітті. У 2012 році її внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

На аверсі монети зображено зооморфну скульптуру «Лев» роботи гончара Василя Омеляненка з Опішні, а також елементи характерного наліпного декору. Реверс прикрасила стилізована композиція з традиційних орнаментів опішнянських тарелей.

Дизайн створила художниця Аліса Іванова, скульптори — Анатолій та Володимир Дем’яненки. Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, а тираж — до 75 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна з 6 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Також вона буде доступна в банках-дистриб’юторах.

Нагадаємо, Нацбанк планує змінити дизайн 1 та 2-гривневих монет, але після війни