На Полтавщині від початку року зупинили майже 400 кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 145

Область посідає 7-ме місце за цим показником серед інших регіонів України

Від початку 2025 року суди Полтавської області призупинили 397 кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених до лав Збройних сил України. Про це повідомляє портал Опендатабот.

Відповідно за цими даними Полтавська область посідає 7-ме місце серед інших регіонів України.

Загалом по країні від початку повномасштабної війни зупинили щонайменше 7,3 тисяч таких проваджень. Найбільше — у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Кількість зупинених справ щороку зростає. У 2022 році таких випадків було 858, у 2023-му — 1 994, а рекордним став 2024 рік — 2 406 справ. Цьогоріч уже нараховують близько 1,9 тисяч зупинень.

Нагадаємо, за минулорічними даними, найбільше кримінальних проваджень зупини за крадіжки.