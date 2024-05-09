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В Україні через мобілізацію обвинувачених призупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних проваджень

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 288

 

Найбільша кількість призупинених кримінальних проваджень пов’язана із крадіжками

В Україні із початку повномасштабного вторгнення припинили майже 11 тисяч кримінальних проваджень у зв’язку із мобілізацією обвинувачених. Про це пише Українська правда.

З усієї кількості матеріалів призупинених справ фахівці проаналізували близько 400 і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Щодо решти справ у 95% випадків суди припинили їх розгляд після мобілізації обвинувачених. 

Переважно ці кримінальні провадження стосуються крадіжок, зберігання чи розповсюдження наркотиків, спричиненні аварій. Потрапили до цього переліку і корупційні злочини — привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо.

 

Журналісти наводять кілька прикладів таких справ.

Зокрема, 48-річна помічниця судді Апеляційного суду Києва, яку ще у 2017 році звинувачували у хабарництвіспочатку уникала судових засідань, мотивуючи це тим, що у березні 2022 року стала добровольцем тероборони Козинської громади на Київщині. Після того, як детективи Національного антикорупційного бюро України з’ясували, що блокпости, на яких нібито чергує Яценко, давно розформовані, її адвокат подав у березні 2023 року заяву про зупинку розгляду справи через її мобілізацію.

Судячи з опублікованої інформації, Людмила Яценко мобілізувалась у Закарпатській області, а потім стала солдатом обслуги гранатометного відділення. Прокурор заперечував проти зупинки справи, бо вважав, що вона просто ухиляється від суду, але справу зупинили ще рік тому і досі не відновили.

Проте є й інший випадок. Мова йде про суддю Макарівського районного суду Київської області Олекся Тандира, який у травні минулого року на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. У квітні цього року під час одного з засідань чоловік звернувся до суду з проханням звільнити його з-під варти, щоб він міг мобілізуватися. На підтвердження своїх слів він надав листа від 163-го батальйону тероборони з Ніжина про готовність взяти його на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення.

У такому разі розгляд справи чиновника був би призупинений до демобілізації, а за цей час, ймовірно, міг би спливти термін давності. Проте суд залишив обвинуваченого в СІЗО і продовжив розгляд справи по суті. 

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Також «Кременчуцький Телеграф» раніше дослідив, скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: NGL.media
Теги: кримінальне провадження мобілізовані ЗСУ
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