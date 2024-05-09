Ситуацію на фронті «найбільш загрозлива» з початку повномасштабного вторгнення — Максим Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін оцінює ситуацію на фронті як «найбільш загрозливу» від початку повномасштабної війни. Про це він написав у своєму Telegram у середу, 8 травня.
Він нагадав, що у 2022 році на територію України вторглася «несучасна російська армія, «чмоні» та недостатня кількість офіцерів з бойовим досвідом». Але сьогодні, за словами Жоріна, воює зовсім інша армія, бо росіяни вчаться та розвиваються.
Заступник командира 3 ОШБр вважає, що Україна втратила багато часу, не ухвалюючи законів про посилення мобілізації.
Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби — заступник командира 3 ОШБр
Максим Жорін також підкреслив, що поки невідомі точні плани росіян і сценарії їхніх спроб просування на фронті.
Військовий пояснив, що говорить про це не для того, аби викликати панічні настрої, адже впевнений, що з усім цим українці можуть справитись.
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