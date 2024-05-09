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Ситуацію на фронті «найбільш загрозлива» з початку повномасштабного вторгнення — Максим Жорін

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 347 Коментарів: 1

 

Росіяни готуються до наступу, переконаний заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін оцінює ситуацію на фронті як «найбільш загрозливу» від початку повномасштабної війни. Про це він написав у своєму Telegram у середу, 8 травня.

Він нагадав, що у 2022 році на територію України вторглася «несучасна російська армія, «чмоні» та недостатня кількість офіцерів з бойовим досвідом». Але сьогодні, за словами Жоріна, воює зовсім інша армія, бо росіяни вчаться та розвиваються.

Заступник командира 3 ОШБр вважає, що Україна втратила багато часу, не ухвалюючи законів про посилення мобілізації.

— Ми втратили багато часу, тягнули з мобілізацією, а ворог готувався до нового етапу просування військ, — заявив він.

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Максим Жорін також підкреслив, що поки невідомі точні плани росіян і сценарії їхніх спроб просування на фронті.

— Ми не знаємо точних сценаріїв — Харків, Південь, Донбас або все разом, ще й з певними наступальними діями на кордоні. Але до наступу вони готуються, — уточнив він.

Військовий пояснив, що говорить про це не для того, аби викликати панічні настрої, адже впевнений, що з усім цим українці можуть справитись.

— Принаймні військові готуються, роблять та робитимуть все, що в межах наших можливостей. Але хочеться, аби вся країна була залучена і теж готувалась, — наголосив Жорін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація наступ загроза ЗСУ
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Коментарі: 1

4 387
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:05

Як там шашлик на травневі? Смєтуни? Всі вже через тісу перепливли?


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