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Російськими атаками пошкоджені та знищені 800 об'єктів теплопостачання – Кабмін

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 208

 

На їх відновлення потрібно близько 1 млрд доларів

В Україні російськими атаками зруйновано 800 об'єктів теплопостачання. В результаті втрачено до 8 ГВт генерації. Для відновлення потрібно близько 1 млрд доларів. 

Про це йдеться в повідомленні прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля за підсумками першого засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років.

- Наша мета — подолати наслідки російського терору, модернізувати та адаптувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени та взимку в домівках українців було світло й тепло, - зазначив він. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума — близько 1 млрд доларів.

Він розповів про допомогу від партнерів. Так у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 млн євро. Стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 млн доларів.

Денис Шмигаль зазначив, що потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів.

- Заслухали інформацію від профільних міністрів та керівників енергетичних підприємств щодо проходження попереднього опалювального сезону й підготовки до наступного. За підсумками доповідей дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років, - зазначив прем'єр. 

Зазначимо, Росія в ніч проти 8 травня обстріляла українські енергооб'єкти у 6 областях – зокрема, Полтавської та Кіровоградської.

Були влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. У сусідній Світловодській громаді руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії.

У зв'язку з цим диспетчерський центр «Укренерго» вчора повідомив про вимушене обмеження енергопостачання промисловості та бізнесу з 18.00 до 23.00 через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін Шмигаль енергопостачання відновлення теплопостачання
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