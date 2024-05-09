Російськими атаками пошкоджені та знищені 800 об'єктів теплопостачання – Кабмін

В Україні російськими атаками зруйновано 800 об'єктів теплопостачання. В результаті втрачено до 8 ГВт генерації. Для відновлення потрібно близько 1 млрд доларів.
Про це йдеться в повідомленні прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля за підсумками першого засідання штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума — близько 1 млрд доларів.
Він розповів про допомогу від партнерів. Так у Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 млн євро. Стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 млн доларів.
Денис Шмигаль зазначив, що потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів.
Зазначимо, Росія в ніч проти 8 травня обстріляла українські енергооб'єкти у 6 областях – зокрема, Полтавської та Кіровоградської.
Були влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. У сусідній Світловодській громаді руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії.
У зв'язку з цим диспетчерський центр «Укренерго» вчора повідомив про вимушене обмеження енергопостачання промисловості та бізнесу з 18.00 до 23.00 через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.