Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини закликає задекларувати незареєстровану зброю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 106

 На Полтавщині триває кампанія з декларування зброї. Добровільна здача чи декларування звільняє від кримінальної відповідальності

Поліція Полтавської області нагадує громадянам про необхідність декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Це допомагає зменшити рівень злочинності, посилити контроль за обігом зброї та підвищити безпеку.

З 25 листопада 2024 року в Україні діє оновлений Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», який змінив порядок отримання, декларування та користування вогнепальною зброєю.

Якщо ви знайшли або маєте незареєстровану зброю чи боєприпаси, необхідно:

  • негайно повідомити про це поліцію за номером 102;

  • протягом доби звернутися до найближчого підрозділу поліції;

  • задекларувати зброю в установленому порядку.

Для декларування потрібні:

  • письмова заява;

  • паспорт громадянина України;

  • ідентифікаційний код;

  • витяг про місце реєстрації або проживання;

  • фотокартка 3,5 х 4,5 см.

У Полтавській області звернення приймають підрозділи поліції в Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргороді. Після перевірки та обліку зброю повернуть власникам для відповідального зберігання.

Після завершення воєнного стану задекларовану зброю можна буде офіційно зареєструвати для використання та зберігання. Добровільне декларування або здача звільняє від відповідальності за ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, що від початку кампанії на Полтавщині громадяни вже задекларували понад 320 одиниць вогнепальної зброї та майже 80 тисяч набоїв.


Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя декларування
