Кременчужани зібрали кошти на гуму для автівки РЕБівців — вистачило й на антени для дрона

Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов 20 листопада звернувся до кременчуківців з проханням надати допомогу у придбанні особливої, «грязьової» гуми для одного з підрозділів ЗСУ, що займається на фронті перехопленням та придушуванням ворожих БпЛА.
«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна особлива гума на автівку
Через тиждень, 27 листопада, він повідомив, що гроші зібрані й збір коштів припинений.
А минулої п’ятниці він звітувався за те, скільки коштів було зібрано та на що вони були витрачені.
Нагадаємо, 2 жовтня Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для бійців Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони для придбання зарядної станції. Вже через п’ять днів, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн, зібрані кременчужанами, й передали її представникам 116-ї окремої бригади тероборони.
У липні ми писали, що бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин.
Раніше ми розповідали, що завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.