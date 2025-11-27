Кременчужани зібрали кошти на гуму для автівки підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони

У четвер, 20 листопада, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов звернувся до кременчуківців з проханням надати допомогу у придбанні особливої «грязьової» гуми для одного з підрозділів ЗСУ, що займається на фронті перехопленням та придушуванням ворожих БпЛА.

«Допоможіть нашим воїнам залишитися живими»: підрозділу ЗСУ, що перехоплює ворожі дрони, потрібна особлива гума на автівку

Сьогодні він повідомив, що гроші зібрані і збір коштів припинений.

— Друзі, збір на гуму для РЕБівців закрито! Дякую всім, хто долучився, незабаром буде звіт по грошах і фотозвіт. Затримка вийшла — соррі, поки збирали гроші, гуму (по дуже привабливій ціні) перехопили інші бійці… Дякую всім! Слава Україні! — написав Сергій Кулясов у Facebook.

Нагадаємо, 2 жовтня Волонтерський центр «Кременчуцького Телеграфа» оголосив збір коштів для бійців Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони для придбання зарядної станції. Вже через п’ять днів, 7 жовтня, потужну зарядну станцію придбали за 23100 грн, зібрані кременчужанами, й передали її представникам 116-ї окремої бригади тероборони.

У липні ми писали, що бійцям протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, передали зарядну станцію — кошти зібрали за 6 годин.

Раніше ми розповідали, що завдяки читачам «Кременчуцького Телеграфа» для бійців ППО ЗСУ вдалося придбати три розкладачки та два планшети.