Сьогодні, 11 серпня, упродовж дня у Кременчуці та на Полтавщині очікуються сильні пориви вітру. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
За даними синоптиків, в області очікуються сильні пориви вітру — 15-20 м/с. У зв’язку із цим оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Синоптики закликають мешканців області бути обережними під час перебування на вулиці та звертати увагу на:
Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.
Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.