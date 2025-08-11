Вдень у Кременчуці та на Полтавщині очікується сильний вітер — синоптики

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 136

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 11 серпня, упродовж дня у Кременчуці та на Полтавщині очікуються сильні пориви вітру. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними синоптиків, в області очікуються сильні пориви вітру — 15-20 м/с. У зв’язку із цим оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики закликають мешканців області бути обережними під час перебування на вулиці та звертати увагу на:

дерева, рекламні щити та лінії електропередач;

можливе пошкодження легких конструкцій і дахів будівель.

Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури.