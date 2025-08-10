Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 11 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.00 до 18.00: вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А

вул. Василя Симоненка, 90-112

пров. Ємельяненка, 3

вул. Михайла Калачевського, 3-10

вул. Олександра Чайки, 1-29

просп. Полтавський, 142-174

вул. Антоненка-Давидовича, 2-38

вул. Велика набережна, наб. Лейтенанта Дніпрова, 3

вул. Володимира Вернадського, 57-80

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31

вул. Портова, 3-26/6

вул. Правобережна, 33

вул. Східна, 3

вул. Чорних Запорожців, 28

вул. Шістдесятників, 1-28 З 8.00 до 17.00: проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

проїзд 2-й Ягідний, 2

пров. Амвросія Ковальова, 3-8

вул. Андрія Гончарова, 39-131

вул. Автозаводська, 3-12

вул. Автозаводська, 11-32

вул. А. Размислова, 3-34А

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

пров. Братів Майбородів, 2-5

пров. Василя Барки, 9-24

пров. Веселий, 10

вул. Вільної України, 17/2-40

вул. Валентини Федько, 17

пров. Гостомельський, 2-24

вул. Гайдамацька, 46-83

вул. Експресівська, 1-27А

вул. Ігоря Сікорського, 8-28

вул. Кагамлицька, 40/23-42/22

вул. Квітки Цісик, 1А

вул. Кобзарська, 21/15

вул. Козацька, 19-46

вул. Миколи Міхновського, 1-57

вул. Михайлівська, 3-13

пров. Михайлівський, 17-32

вул. Миру, 3-27

вул. Марка Вовчка, 2-28

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

вул. Перекопська, 40

пров. Північний, 4

вул. Ракетна, 1-18

вул. Республіканська

вул. Садківська, 27-48

вул. Садківська, 46

вул. Сагайдачного, 8-11

вул. Соломії Крушельницької, 151-189

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

вул. Туп. Автозаводський, 2

туп. Автозаводський, 6

туп. Затишний, 12-17

туп. Канівський, 3-19

туп. 2-й Перекопський, 21

вул. Харківська, 3-11А

вул. Харківська, 10-30

вул. Хімічна, 2Б-37

вул. Юрія Руфа, 169

просп. Лесі Українки, 6, 119

просп. Полтавський, 87-157

просп. Полтавський, 221-241

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Озерний, 2/23-10

пров. Олекси Гірника, 4-10

вул. Олександра Білаша, 8А

вул. Олексія Древаля, 24-78

вул. Олексія Древаля, 71-94

пров. Петрівський, 3-18

туп. Петрівський, 3-9

проїзд Сонячний, 1

пров. Садківський

пров. Садківський, 36-38

пров. Сиваський, 4-21

пров. Ягідний, 2-39 З 8.00 до 19.00: вул. Євгена Патона, 25

пров. Кузьми Скрябіна, 1-3

вул. Олексія Древаля, 182/1-186

проїзд 1-й Індустріальний

пров. 2-й Індустріальний

проїзд 2-й Індустріальний

квт. 304

пров. 3-й Індустріальний

проїзд 3-й Індустріальний

пров. 4-й Індустріальний

проїзд 4-й Індустріальний

пров. 5-й Індустріальний

пров. 6-й Індустріальний

вул. Великокохнівська

пров. Великокохнівський

проїзд Великокохнівський

вул. Віри Холодної

пров. Делегатський

вул. Джерельна

пров. Ефірний

вул. Євгена Патона

вул. Іллі Мечникова

вул. Індустріальна

пров. Індустріальний

вул. Козацька

пров. Кузьми Скрябіна

вул. Марусі Чурай

вул. Миколи Молочникова

вул. Миколи Татарулі

вул. Нечуя Левицького

вул. Олексія Древаля

пров. Прибережний

пров. Рівненський

вул. Сержанта Трушакова

вул. Солов’їна

проїзд Сонячний

туп. Сонячний

вул. Спасо-Преображенська

вул. Чернігівська

пров. Чорнобаївський З 8.00 до 20.00: просп. Полтавський, 277-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Потоки

с. Мала Кохнівка

с. Соснівка

с. Придніпрянське

туп. Урожайний, 2

вул. Академіка Герасимовича, 171

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29-33

вул. Перекопська, 40

вул. Європейська, 60А

вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

