Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 11 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А
вул. Василя Симоненка, 90-112
пров. Ємельяненка, 3
вул. Михайла Калачевського, 3-10
вул. Олександра Чайки, 1-29
просп. Полтавський, 142-174
вул. Антоненка-Давидовича, 2-38
вул. Велика набережна, наб. Лейтенанта Дніпрова, 3
вул. Володимира Вернадського, 57-80
вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31
вул. Портова, 3-26/6
вул. Правобережна, 33
вул. Східна, 3
вул. Чорних Запорожців, 28
вул. Шістдесятників, 1-28
проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
проїзд 2-й Ягідний, 2
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
вул. Андрія Гончарова, 39-131
вул. Автозаводська, 3-12
вул. Автозаводська, 11-32
вул. А. Размислова, 3-34А
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
пров. Братів Майбородів, 2-5
пров. Василя Барки, 9-24
пров. Веселий, 10
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Валентини Федько, 17
пров. Гостомельський, 2-24
вул. Гайдамацька, 46-83
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Ігоря Сікорського, 8-28
вул. Кагамлицька, 40/23-42/22
вул. Квітки Цісик, 1А
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Козацька, 19-46
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Михайлівська, 3-13
пров. Михайлівський, 17-32
вул. Миру, 3-27
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Перекопська, 40
пров. Північний, 4
вул. Ракетна, 1-18
вул. Республіканська
вул. Садківська, 27-48
вул. Садківська, 46
вул. Сагайдачного, 8-11
вул. Соломії Крушельницької, 151-189
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12-17
туп. Канівський, 3-19
туп. 2-й Перекопський, 21
вул. Харківська, 3-11А
вул. Харківська, 10-30
вул. Хімічна, 2Б-37
вул. Юрія Руфа, 169
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Озерний, 2/23-10
пров. Олекси Гірника, 4-10
вул. Олександра Білаша, 8А
вул. Олексія Древаля, 24-78
вул. Олексія Древаля, 71-94
пров. Петрівський, 3-18
туп. Петрівський, 3-9
проїзд Сонячний, 1
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Хімічна, 2Б-37
пров. Садківський
пров. Садківський, 36-38
пров. Сиваський, 4-21
пров. Ягідний, 2-39
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1-3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
проїзд 1-й Індустріальний
пров. 2-й Індустріальний
проїзд 2-й Індустріальний
квт. 304
пров. 3-й Індустріальний
проїзд 3-й Індустріальний
пров. 4-й Індустріальний
проїзд 4-й Індустріальний
пров. 5-й Індустріальний
пров. 6-й Індустріальний
вул. Великокохнівська
пров. Великокохнівський
проїзд Великокохнівський
вул. Віри Холодної
пров. Делегатський
вул. Джерельна
пров. Ефірний
вул. Євгена Патона
вул. Іллі Мечникова
вул. Індустріальна
пров. Індустріальний
вул. Козацька
пров. Кузьми Скрябіна
вул. Марусі Чурай
вул. Миколи Молочникова
вул. Миколи Татарулі
вул. Нечуя Левицького
вул. Олексія Древаля
пров. Прибережний
пров. Рівненський
вул. Сержанта Трушакова
вул. Солов’їна
проїзд Сонячний
туп. Сонячний
вул. Спасо-Преображенська
вул. Чернігівська
пров. Чорнобаївський
просп. Полтавський, 277-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Соснівка
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
