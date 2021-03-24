Захворюваність на туберкульоз на Полтавщині знизилась на 40%, але це тривожний знак

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 691

За два місяці 2021 року в Полтавській області зафіксовано на 40% менше випадків туберкульозу, ніж за той самий період минулого року

Директор КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» Володимир Печериця вважає такі цифри приводом бити на сполох. Адже вони вказують на те, що велика кількість випадків туберкульозу так і залишається не виявленою. Так, минулого року протягом січня-лютого було зареєстровано 199 хворих на туберкульоз, а цьогоріч – лише 81.





Пан Печериця наголошує, що попри стрімке поширення COVID-19 слід пам’ятати, що інші хвороби нікуди не зникли, та вчасно звертати увагу на симптоми.





«Виявлені й госпіталізовані пацієнти часто мають більш складні форми туберкульозу та мають тяжчий перебіг хвороби. Але є й позитивні показники: у 2020 році зменшилась кількість рецидивів – 17 проти 29 у 2019 році, що свідчить про вищу якість лікування», - говорить лікар.





Збудник хвороби є дуже стійким





У річковій воді збудник туберкульозу зберігається до 5 місяців, у грунті - 1-2 роки, у вуличному пилу – до 10 діб, а уприміщеннях з розсіяним світлом – близько місяця.





Мiкобактерiя туберкульозу добре витримує нагрівання до +850С і охолодження до 2000С, стійка до дії кислот, спирту, тривалий час зберігається у висушеному харкотинні, на постільній білизні, посуді та особистих речах хворого, в сирому молоці хворої на туберкульоз корови. Ультрафіолетові промені вбивають її через 2-3 хвилини. При кип’ятінні мiкобактерii гинуть через 5 хвилин. Найкращий дезінфікуючий ефект мають препарати із вмістом активного хлору.









Основним джерелом зараження є людина





Здебільшого туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом при спілкуванні з хворим. Але також цілком реально заразитися після вживання молока та молочних продуктів від хворих корів.





Зараження відбувається, коли хворий на «відкриту» форму туберкульозу, під час кашлю виділяє в повітря разом із мокротинням паличку Коха – а інша людина вдихає ці крапельки. Особливо небезпечна хвороба для людей зі зниженим імунітетом.





До груп ризику відносять немовлят та маленьких дітей, хворих на ВІЛ та цукровий діабет, людей з онкологічними захворюваннями, хворобами нирок, таких, що мають критичний дефіцит ваги або приймають деякі лікарські препарати (зокрема корикостероїдні гормони), проходять лікування ревматоїдного артриту або хвороби Коха. Також у зоні ризику алко- та наркозалежні особи.









Симптоми туберкульозу





Симптоматика різниться залежно від того, який саме орган уражений, але в усіх випадках спостерігається слабкість, різка втрата ваги, відсутність апетиту, озноб, лихоманка, нічна пітливість.





При туберкульозі легень у наявності такі симптоми:

Сильний кашель протягом 3 тижнів і більше

Біль у грудях

Кровохаркання (вміст крові у мокроті, що виділяється при кашлі).

Будьте уважні до свого організму, при перших же ознаках туберкульозу без вагань звертайтесь до лікаря! Адже на ранніх стадіях хвороби лікування завжди більш ефективне.