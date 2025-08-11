Олена Шуляк
Здоров'я, Робота, Україна, Світ

Молодим лікарям заплатять по 200 тисяч грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 397

Міністерство охорони здоров'я оголосило старт нової програми в підтримку медиків

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 000 грн. Про це повідомляє МОЗ. Така ініціатива Уряду діятиме щонайменше до закінчення воєнного стану і, за словами чиновників, може бути продовжена. Головна мета — привезти у громади з критичною нестачею кадрів тих, хто зможе надавати швидку та якісну медичну допомогу.Учасниками можуть стати випускники інтернатури 2025 року з двадцяти державних вишів під управлінням МОЗ або МОН. Але отримати гроші можна лише після працевлаштування у медзаклад, який:

  • знаходиться у селі або на території, де тривають чи тривали бойові дії;
  • має заповненість лікарських посад не більше 75%;
  • готовий підписати контракт мінімум на три роки.

Щоби отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України).

Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.

Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад — видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам. 

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора (у довільній формі);
  • Лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;
  • Копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);
  • Документи, що підтверджують трудову діяльність — копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).
  • Копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. 

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати.

Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення лікаря — за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків — суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів.

Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

0
Автор: Мирослава Українська
медики доплата
Читайте також:
