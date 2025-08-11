Молодим лікарям заплатять по 200 тисяч грн

Міністерство охорони здоров'я оголосило старт нової програми в підтримку медиків
Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 000 грн. Про це повідомляє МОЗ. Така ініціатива Уряду діятиме щонайменше до закінчення воєнного стану і, за словами чиновників, може бути продовжена. Головна мета — привезти у громади з критичною нестачею кадрів тих, хто зможе надавати швидку та якісну медичну допомогу.Учасниками можуть стати випускники інтернатури 2025 року з двадцяти державних вишів під управлінням МОЗ або МОН. Але отримати гроші можна лише після працевлаштування у медзаклад, який:
Щоби отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України).
Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.
Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад — видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.
Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.
До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:
Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти.
Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати.
Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.
У разі дострокового звільнення лікаря — за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків — суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів.
Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.