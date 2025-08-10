На Полтавщині перевірять військові закупівлі громад від початку року

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 144

На Полтавщині перевірятимуть закупівлі та субвенції для військових від початку року. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні робочої групи «Прозорість та підзвітність»: в області проведуть моніторинг закупівель, які громади здійснюють на потреби Збройних сил України.

Зокрема Володимир Когут доручив юридичному департаменту та обласному управлінню Держаудитслужби перевірити всі військові закупівлі від початку року. Фінансовий департамент має проаналізувати субвенції, які громади надавали військовим частинам.

Кожна гривня має бути спрямована за призначенням. Будь-які зловживання та переплати — неприпустимі! — заявив він.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві правоохоронці викрили очільника комунального підприємства та підрядника, які привласнили понад 4 мільйони гривень, спрямованих на облаштування сектору почесних поховань для військовослужбовців.