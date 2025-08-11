Олена Шуляк
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

В українських громадах працює вже майже три сотні центрів життєстійкості

Сьогодні, 16:39
104
Блоги

Як центри життєстійкості допомагають підтримати психічне здоров'я та знизити рівень тривожності

В українських громадах відкриті вже щонайменше 287 центрів життєстійкості, і їхня мережа постійно продовжує зростати, повідомляє голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Центри життєстійкості, як говорять у "Слузі Народу", – це простори, де кожна людина безкоштовно може отримати психосоціальну допомогу: підтримати психічне здоров'я, знизити рівень стресу та тривожності, психологічно адаптуватися до нових умов життя та кризових ситуацій.

Як додають у політичній силі, центри життєстійкості є ініціативою Першої леді Олени Зеленської в межах її Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?", а реалізується цей проєкт із формування життєстійкості Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Понад 70% українців, за даними опитувань, живуть у стані стресу або постійної тривожності. Зрозуміло, що це – наслідок повномасштабного російського вторгнення, який суттєво впливає на якість життя та добробут громадян. Саме тому зараз, в умовах повномасштабної війни, так важливо зміцнити психологічну та соціальну стійкість людей. І Всеукраїнська програма ментального здоров'я "Ти як?", яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська та в межах якої відкриваються центри життєстійкості, направлена саме на це", – зазначає Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" говорять, що центр життєстійкості – дружній, безбар'єрний простір, куди може звернутися кожен житель громади й отримати таку психосоціальну підтримку:

  • первинна консультація. Кожен відвідувач центру має змогу поспілкуватися з фахівцем: психологом або фахівцем соціальної роботи. Після такої консультації людині або запропонують активності, наявні в просторі, або перенаправлять до потрібних служб, організацій та сервісів у громаді;
  • психосоціальна підтримка. Вона, як передають у партії "Слуга Народу", включає в себе індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги з підтримки ментального здоров’я і групи взаємопідтримки людей зі схожим досвідом.
  • координація волонтерських активностей. На базі кожного центру життєстійкості організовані волонтерські спільноти для оперативного реагування на ті запити, які виникають у громаді. Кожен відвідувач центру має змогу долучитися до цих волонтерських ініціатив, а також запровадити власні.
  • підтримка сімей. Для батьків дітей будь-якого віку в центрах життєстійкості проходить низка активностей: сімейні заходи, терапевтичні заняття для дітей, сімейні консультації, а також тренінг із розвитку батьківських компетентностей.

Знайти адресу та контакти центру у своїй громаді можна на сайті Мінсоцу в розділі "Життєстійкість". Будь-яка громада може створити в себе такий центр. Для цього необхідно мати приміщення від 150 "квадратів" та облаштувати його відповідно до брендбука, який також можна знайти на сайті міністерства.

"Програма "Ти як?" та центри життєстійкості не лише допомагають розв'язати нагальні, поточні психологічні та соціальні труднощі, а й допомагають державі й кожній окремо взятій громаді зменшити витрати на подолання проблем у майбутньому, формують єдність та взаємодію в громаді, сприяють соціальній стабільності. Партія "Слуга Народу", наші депутати й актив у регіонах і громадах не просто підтримують усі рішення, які стосуються різносторонньої реалізації програми Першої леді на місцях, а будуть і надалі ініціювати створення центрів життєстійкості у своїх громадах!" – резюмує очільниця політичної сили.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", за останні півтора року 600 тис. українців отримали безоплатну реабілітаційну допомогу. Зараз її надають у 555 медичних закладах – там переважно зроблений ремонт, є необхідне устаткування та фахівці.

0
Теги:

Статті автора

