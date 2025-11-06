За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 85 злочинів: крадіжки та шахрайства

Учора на Полтавщині зареєстрували 223 повідомлен ня про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби до центру управління нарядами Головного управління Нацполіції в Полтавській області «102» від громадян надійшло понад 930 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції. Про це інформує пресслужба ГУНП області.

Із загальної кількості повідомлень 223 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

14 крадіжок;

14 шахрайств;

1 факт незаконного обігу зброї та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 85 злочинів.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 1947 осіб та 1780 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що на Миргородщині шахраї виманили у двох людей понад 700 тисяч гривень.

У Лубнах чоловік викрав мотоцикл Suzuki, яким користувався 17-річний юнак. У результаті оперативних заходів правоохоронці розшукали транспорт та зловмисника. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Протягом минулого тижня ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. Учора патрульна поліція повідомила, що за ніч у Кременчуці виявили двох п'яних водіїв. А у понеділок в Кременчуці виявили сімох водіїв напідпитку.

На фронті воює 10% поліцейських: у МВС пояснили чому це максимально можлива кількість

«Кременчуцький Телеграф» багато розповідав про те, що поліцейські не тільки забезпечують правопорядок у тилу, а й воюють на фронті, захищаючи нас від рашистської навали.

Учора, 5 листопада, в Полтаві відзначили поліцейських штурмового батальйону «Полтава» об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють», які боронять країну на найскладніших напрямках фронту. Захисникам вручили нагрудні знаки «За вірність народу України» ІІ ступеня.

5 липня, в Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який віддав своє життя захищаючи Україну. Він загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після початку повномасштабної війни Валерій разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року він добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Нацполіції в Полтавській області. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

#Безтебе… «Хочу, щоб люди знали, що поліцейські теж воюють і гинуть за Україну», — дружина загиблого Валерія Багрінцева просить підтримати петицію

25 червня Полтавщина попрощалася з полеглим воїном. Старший сержант поліції Анатолій Олешко загинув під час виконання бойового завдання в районі Покровська на Донеччині.

Нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну захисників передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обидва захисники з Кременчуцького району. Вони воювали у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Офіцерів спецпідрозділу поліції Полтавщини «КОРД» нагородили за виконання бойових завдань

У квітні ми писали, що офіцерів поліції Антона Сурженка та Павла Грищука посмертно нагородили відзнаками «За оборону України».

28 травня під молитву українського націоналіста у Краматорську та Кременчуці попрощалися з сержантом поліції Олександром Батуріним, який загинув в бою на Донеччині. Він воював у складі батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Загиблого Героя поховали у Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.

Поліцейські на фронті: начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов відвідав колег на передовій

Ми також писали, що близько 80 поліціянтів Полтавщини були нагороджені відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліціянти різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України.