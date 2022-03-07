Путін проти українського народу. День дванадцятий

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом одинадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:
Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
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00.31 Росіяни атакували Харків, поки Зеленський оголошував його містом-героєм.
00.43 Російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.
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1.10 Українські військові звільнили Чугуїв на Харківщині — Генштаб ЗСУ.
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