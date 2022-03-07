Путін проти українського народу. День дванадцятий

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 347

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом одинадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.08 Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів на 7 березня.



00.13 Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів, 284 танків, 1000 бойових броньованих машин, 447 авто, 109 артилерійських систем, 48 гелікоптерів та 44 Літаки.

00.19 Зеленський підписав Указ про формування делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

00.31 Росіяни атакували Харків, поки Зеленський оголошував його містом-героєм.

00.43 Російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.



00.52 Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя.

1.00 На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи.

1.10 Українські військові звільнили Чугуїв на Харківщині — Генштаб ЗСУ.

1.19 До лікарні Кропивницького прибув іноземний журналіст Гійом Бріке, машину якого обстріляли російські загарбники і пограбували після цього.