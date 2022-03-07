Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів

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Україна тримає запеклу оборону. Ворог деморалізований, та несе втрати:

Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів

Танків - 285

Бойових броньованих машин - близько 1000

Автомобільної техніки - 447 одиниць

Артилерійських систем - 109 одиниць

Гелікоптерів - 48

Літаків - 44.

Ворог сотнями кидає прихильників «русского мира» в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здається в полон українськім військам.

Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій.