Виконання програми українського народу «Велика демілітаризація росії»
Україна тримає запеклу оборону. Ворог деморалізований, та несе втрати:
- Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів
- Танків - 285
- Бойових броньованих машин - близько 1000
- Автомобільної техніки - 447 одиниць
- Артилерійських систем - 109 одиниць
- Гелікоптерів - 48
- Літаків - 44.
Ворог сотнями кидає прихильників «русского мира» в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здається в полон українськім військам.
Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій.
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