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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів

Сьогодні, 00:13 Переглядів: 177

 

Виконання програми українського народу «Велика демілітаризація росії»

Україна тримає запеклу оборону. Ворог деморалізований, та несе втрати:

  • Росіяни втратили понад 11 000 солдатів і офіцерів
  • Танків - 285
  • Бойових броньованих машин - близько 1000
  • Автомобільної техніки - 447 одиниць
  • Артилерійських систем - 109 одиниць
  • Гелікоптерів - 48
  • Літаків - 44.

Ворог сотнями кидає прихильників «русского мира» в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здається в полон українськім військам.

Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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