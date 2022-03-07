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Створили комісію для участі в Міжнародному Суді ООН у справі про вчинення Росією геноциду

Сьогодні, 00:19 Переглядів: 169

Відповідний указ опублікований на сайті президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про формування делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації). Відповідний Указ № 110/2022 опублікований на сайті Офісу Президента України.

Утворена делегація України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), 7–8 березня 2022 року, м. Гаага, Королівство Нідерланди, в такому складі:

  • Кориневич Антон Олександрович  – Постійний Представник Президента Україна в Автономній Республіці Крим, глава делегації, агент України
  • Золотарьова Оксана Вадимівна – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації, заступник агента України
  • Зеркаль Олена Володимирівна – Надзвичайний і Повноважний Посол
  • Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра економіки України – Торговий представник України
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Автор: Альона Душенко
Теги: суд геноцид російські окупанти війна
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