Створили комісію для участі в Міжнародному Суді ООН у справі про вчинення Росією геноциду

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про формування делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації). Відповідний Указ № 110/2022 опублікований на сайті Офісу Президента України.

Утворена делегація України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації), 7–8 березня 2022 року, м. Гаага, Королівство Нідерланди, в такому складі: