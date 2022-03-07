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Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів

Сьогодні, 00:08 Переглядів: 373

 

Щодня список потягів і розклад змінюється

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Щодня список потягів і розклад змінюється. Також може змінюватися перелік станцій, звідки курсують потяги. Адже через бойові дії рейси до низки міст виконувати зараз просто неможливо з огляду на небезпеку як для самих пасажирів, так і для працівників Укрзалізниці.

В понеділок, 7 березня,

потяги на станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

01:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків
06:23 – №142 Львів – Лиман
06:23 – №114 Львів – Лиман
07:00 – №722 Дарниця – Харків
07:00 – №732 Дарниця – Дніпро
07:36 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
08:00 – №705 Дарниця – Львів
12:06 – №45 Ужгород – Лиман
13:34 – №114/142 Лиман – Львів
14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ
14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
15:02 – №55 Київ – Рахів
17:00 – №743 Київ – Львів
17:12 – №13 Київ – Солотвино
17:42 – №792 Київ – Кременчук
17:42 – №790 Київ – Кропивницький
18:30 – №81 Київ – Ужгород
19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ
19:48 – №95 Київ – Рахів
20:05 – №29 Київ – Ужгород
20:12 – №49 Київ – Трускавець
20:21 – №59 Київ – Чоп
20:21 – №57 Київ – Ворохта
21:07 – №38 Київ – Запоріжжя
21:15 – №105 Київ – Одеса
21:22 – №97 Київ – Ковель
22:03 – №149 Полтава – Чернівці
22:10 – №17 Харків – Ужгород
22:22 – №7 Київ – Чернівці
22:37 – №91 Київ – Львів
22:47 – №46 Лиман – Ужгород
23:46 – №771 Київ – Хмельницький

Рейси по станції  Харків

04:11 – №114, 142 Лиман – Львів
07:15 – ІС+ Харків – Львів
08:00 – ІС+ Харків – Львів
12:36 – №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ІС+ Харків – Львів
14:33 – №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка
14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
15:09 – №15 Харків – Рахов
17:00 – №723 Харків – Львів
19:27 – №795 Харків – Дніпро
21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
21:43 – №7 Харків – Одеса
22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Рейси по станції Запоріжжя

11:07 – №006 Рахів – Запоріжжя
12:20 – №120 Запоріжжя – Львів
14:45 – №005 Запоріжжя – Рахів
20:37 – №068 Запоріжжя – Львів
21:38 – №038 Запоріжжя – Київ
22:26 – №068 Львів – Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

00:28 – №105 Київ – Одеса
00:58 – №078 Одеса – Ковель
01:05 – №041 Дніпро – Трускавець
02:35 – №771 Київ – Хмельницький
03:42 – №060 Чоп – Київ
03:42 – №058 Ворохта – Київ
03:54 – №106 Одеса – Київ
04:31 – №081 Ужгород – Київ
04:42 – №050 Трускавець – Київ
05:46 – №086 Запоріжжя – Львів
06:03 – №056 Рахів – Київ
06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
09:16 – №138 Лиман – Хмельницький

10:23 – №070 Запоріжжя – Львів
16:41 – №772 Хмельницький – Київ
17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 – №086 Львів – Запоріжжя
18:07 – №055 Київ – Рахів
19:42 – №138 Хмельницький – Лиман
20:50 – №716 Львів – Київ
21:45 – №081 Київ – Ужгород
22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
23:17 – №049 Київ – Трускавець
23:26 – №057 Київ – Ворохта
23:26 – №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова,

Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності потягів.

Також на 7 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;
№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;
№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
№ 905/906 Харків – Хелм о 17:00;
№ 67/68 Київ – Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19:13;
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом 3 години курсуватимуть дев’ять пар потягів угорського формування.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Укрзалізниця евакуація потяги
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