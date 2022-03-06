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Відкрили рахунок для допомоги українцям, постраждалим від воєнних дій

Вчора, 23:59 Переглядів: 135

Розповіли як допомогти українцям та на що використовувати гроші

Національний банк України відкрив Мінсоцполітики мультивалютний рахунок для допомоги українцям, постраждалим від воєнних дій. Гроші направлять на першочергові потреби постраждалих. Про це повідомили у Мінсоцполітики. 

Зокрема, гроші використають на:

  • забезпечення їжею та питною водою, одягом та взуттям, засобами гігієни та товарами першої необхідності;
  • забезпечення ліками та медичними препаратами;
  • облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
  • надання одноразової грошової допомоги;
  • задоволення інших першочергових потреб людей.

Оскільки рахунок мультивалютний, гроші зможуть переказувати як міжнародні партнери та донори в іноземній валюті, так і український бізнес та громадяни у національній валюті.

Як допомогти?

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики:

UA823000010000032302338301027

1) Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

2) Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

3) Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

4) Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога
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