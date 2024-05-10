Блогерка Софія Безверха знайшла у Кременчуці унікальну будівлю в стилі українського модерну

Блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко (yivhaa) створили культурний проєкт «Тутечко», де розказують про історію Кременчука і Полтавщини та розвінчуватимуть російські культурно-історичні міфи. У рамках цього проєкту Софія записала відео про історію Палацу культури у Крюкові, який раніше мав ім’я Котлова.
1927 рік, відкриття клубу для молоді — єдиної в Кременчуці будівлі у стилі українського архітектурного модерну. Унікального стилю, який був знищений і забутий.
Федір Мазуленко народився в Кременчуці. Батько і мати були козаками за походженням. Закінчив Кременчуцьке залізничне училище 1901 року. І потім слідом за батьками переїхав в Харків, де володів фахом архітектора самотужки. Також Федір був автором клубу залізничників у Полтаві, який наразі дуже перебудований. Клуб Котлова — його найвідоміша будівля.
За спогадами, стіни та стелі клубу, всередині були розписані в національному українському стилі. Подібно були оформлені фоє, вестибюль, глядацька зала на 800 місць з амфітеатром, бібліотека на 8 тисяч томів із читальним залом.
Аж 1975 року тут установили пам’ятник Котлову.
Нагадаємо, наприкінці минулого року амбасадорка усього українського Софія Безверха в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла про своє дитинство у Кременчуці, коли почала цікавитися історією та культурою, а також що думає про «лагідну українізацію».
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