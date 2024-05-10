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Блогерка Софія Безверха знайшла у Кременчуці унікальну будівлю в стилі українського модерну

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Про історію будинку та долю репресованого архітектора із Кременчука вона розказала у відео

Блогерка Софія Безверха (krapka.krapka) разом із полтавською блогеркою та мисткинею Євгенією Гавришенко (yivhaa) створили культурний проєкт «Тутечко», де розказують про історію Кременчука і Полтавщини та розвінчуватимуть російські культурно-історичні міфи. У рамках цього проєкту Софія записала відео про історію Палацу культури у Крюкові, який раніше мав ім’я Котлова.

1927 рік, відкриття клубу для молоді — єдиної в Кременчуці будівлі у стилі українського архітектурного модерну. Унікального стилю, який був знищений і забутий.

— Рівно через 10 років після відкриття клубу архітектора будівлі розстріляли. Це сталося 1938-го. Вгадайте з трьох разів, хто такий Котлов? Рабочий революціонер, учасник боротьби за власть Совєтов на Україні. Ні, слава тобі, господи, що вже палац у Крюкові так не називається.
Але його варто би було назвати іменем архітектора, репресованого і забутого — Федора Мазуленка, — каже Софія.

Федір Мазуленко народився в Кременчуці. Батько і мати були козаками за походженням. Закінчив Кременчуцьке залізничне училище 1901 року. І потім слідом за батьками переїхав в Харків, де володів фахом архітектора самотужки. Також Федір був автором клубу залізничників у Полтаві, який наразі дуже перебудований. Клуб Котлова — його найвідоміша будівля. 

— Будували клуб у 1925-1927 роках. Він аж пашів Україною. Досі бачимо ці шестикутні вікна, візитівку УАМу в архітектурі, навіть там, де була каса. Такі вікна селяни називали шевченківськими, до речі. Також бачимо ліпнину із народними орнаментами, скошені дахи, декоративний орнамент і колони а-ля виноград.

За спогадами, стіни та стелі клубу, всередині були розписані в національному українському стилі. Подібно були оформлені фоє, вестибюль, глядацька зала на 800 місць з амфітеатром, бібліотека на 8 тисяч томів із читальним залом. 

— 1930-ті роки Федір Мазуленко працював у Харкові, був безпартійний. Втім, його заарештували 22 жовтня 1937 року як нібито учасника контрреволюційної націоналістичної організації, яка хотіла повалити совєцьку владу в Україні. Розстріляли його у тому ж Харкові 17 січня 1930 року.

Аж 1975 року тут установили пам’ятник Котлову.

Нагадаємо, наприкінці минулого року амбасадорка усього українського Софія Безверха в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла про своє дитинство у Кременчуці, коли почала цікавитися історією та культурою, а також що думає про «лагідну українізацію».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Котлова історія Кременчука палац культури
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