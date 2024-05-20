Кременчужани стали призерами на чемпіонаті з греко-римської боротьби у Черкасах

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У здобутку кременчужан — «срібло» і «бронза»

Троє вихованців Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли призові місця на чемпіонаті з греко-римської боротьби у Черкасах. Про це повідомили на facebook-сторінці спортивного ліцею 20 травня.

Денис Заєць посів друге місце у ваговій категорії 35 кг, Кирило Єльченко (45 кг) та Данило Заєць (35 кг) отримали бронзові медалі.

Чемпіонат проходив серед юнаків 2009-2014 р.н. і був присвячений майстру спорту Ігорю Карлову. До змагань спортсменів готували тренери Арсен Сандуленко та Сергій Бузько.

Нагадаємо, 18 травня на відкритій першості у Горішніх Плавнях вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного посіли призові місця.