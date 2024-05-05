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Як кременчужани святкують Великдень — фоторепортаж

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 131

Біля Свято-Миколаївського собору триває освячення кошиків

Сьогодні, 5 травня, православні святкують Великдень. Біля церков і соборів тривають освячення святкових кошиків, які почались о 4.00.

О 16.00 буде Велика вечірня служба. Загалом великодні богослужіння триватимуть до 7 травня.

Фото: Віктор Крук

Раніше про історію виникнення свята і чому воно важливе для вірян розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон

Також він розповів нам про те, яке значення паски та крашанки мають для вірян.

Ще наші журналісти розібралися, що можна, а чого не можна класти до великоднього кошика і чому.

Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Віктор Крук
Теги: Великдень освячення пасок Свято-Миколаївський собор фото
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