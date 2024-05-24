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«Герої ті, хто за власним бажанням йде захищати Україну». У Кременчуці відбувся урок до Дня Героїв

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 186

 Наприкінці зустрічі школярі подарували військовим малюнки зі словами підтримки

До Дня Героїв у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного відбувся відкритий урок на тему «Вони захищають Україну». З дітьми поспілкувався військовий з позивним «Історик». Він поцікавився у спортсменів, що на їх думку означає бути Героєм? Хто для них Герой?

Стародавні греки вважали, що герой той хто жертвує собою на благо когось іншого, хто ризикує своїм життям. Серед прикладів героїв називали Степана Бандеру, захисників Азовсталі, серед яких військові, які добровільно прилітали на окупований завод, а також чемпіон світу з кікбоксингу з Кременчука Максим Кагал, який загинув у Маріуполі. Проце повідомляє пресслужба 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. 

 

— Герої ті, хто за власним бажанням йде захищати Україну, — промовив один з учнів спортивного ліцею ім Піддубного.

Оскільки спілкування проходило у спортивному ліцеї, порушили питання про спортсменів, які мають статус Героя України.

— За часів незалежності України 8 спортсменів отримали звання героя України. З найвідоміших «українська русалка» Яна Клочкова, яка за два роки повномасштабної війни не висловила жодного слова на підтримку ЗСУ, — зауважив військовий з позивним «Історик».

 

Чи доцільно давати звання Героя України тим, хто добре робить свою роботу? Разом з тим є ті, хто покинув свою роботу, мирне життя, заради захисту інших.

— На фронті загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Він призупинив свою кар’єру, щоб захистити Батьківщину, — додав «Історик».

Вів розмову військовий з дітьми про спорт під час російсько-української війни.

— Важливо, щоб ми показували на світовій арені на що здатні, — промовив один зі школярів.
— Так. Наприклад, 15-річна художня гімнастка чемпіонка Європи Вікторія Онопрієнко виграє багато змагань, кубків. Всі свої перемоги дівчина присвячує батькові, який у лавах ЗСУ боронить незалежність України. Для неї це велика мотивація, і підкреслює це на всіх рівнях, — додав військовий.

Наприкінці зустрічі школярі подарували військовим малюнки зі словами підтримки.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: 107 реабр
Теги: військові спортивний ліцей День Героїв 107 бригада
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