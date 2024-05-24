«Герої ті, хто за власним бажанням йде захищати Україну». У Кременчуці відбувся урок до Дня Героїв

До Дня Героїв у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного відбувся відкритий урок на тему «Вони захищають Україну». З дітьми поспілкувався військовий з позивним «Історик». Він поцікавився у спортсменів, що на їх думку означає бути Героєм? Хто для них Герой?
Стародавні греки вважали, що герой той хто жертвує собою на благо когось іншого, хто ризикує своїм життям. Серед прикладів героїв називали Степана Бандеру, захисників Азовсталі, серед яких військові, які добровільно прилітали на окупований завод, а також чемпіон світу з кікбоксингу з Кременчука Максим Кагал, який загинув у Маріуполі. Проце повідомляє пресслужба 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.
Оскільки спілкування проходило у спортивному ліцеї, порушили питання про спортсменів, які мають статус Героя України.
Чи доцільно давати звання Героя України тим, хто добре робить свою роботу? Разом з тим є ті, хто покинув свою роботу, мирне життя, заради захисту інших.
Вів розмову військовий з дітьми про спорт під час російсько-української війни.
Наприкінці зустрічі школярі подарували військовим малюнки зі словами підтримки.
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