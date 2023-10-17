Мати привабливий вигляд у 40+: потрібно та можливо

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Як прокидатися красивою, про секрети збереження жіночої краси та про перманентний макіяж, який творить справжні дива та повертає зовнішню молодість обличчю

У будь-якому віці бажання жінки бути привабливою не змінюється. Мало хто готовий миритися зі старінням. Але, на жаль, зупинити час неможливо. Після 40 кожна жінка, дивлячись у дзеркало, бачить виражені ознаки старіння. Її турбують в’янення шкіри, з-за якого риси обличчя починають опускатися та «текти».

Коли природні фарби та контури блякнуть, справжнім рятівником стає перманентний макіяж. Якщо враховувати всі нюанси та особливості роботи з віковою шкірою, правильно вибрати колір, форму та методику нанесення, то можна створити справжні дива.

Наша експертка — чарівна Людмила Іванова, майстриня перманентного макіяжу зі Львова. За її плечима безліч навчань та курсів підвищення кваліфікації. Людмила систематично вдосконалює свої навички та шукає нові прогресивні методи роботи.

Майстриня має великий досвід роботи з жінками 40+ та знає все про те, як повернути молодість їх обличчю.

Людмила Іванова поділилася з нами секретами збереження жіночої краси та розповіла про те, як допомагає в цьому перманентний макіяж.

Людмила Іванова — майстриня перманентного макіяжу зі Львова знає, як зберегти та підкреслити жіночу красу у будь-якому віці

— Багато жінок, віком 40+, не можуть наважитися звернутися до майстра. Хтось вважає перманентний макіяж неприродним, хтось боїться, що буде боляче, хтось має упередження. Але все це через незнання! Професійний майстер не тільки виконає роботу так, щоб клієнт почувався комфортно, але й підкреслить всі найкращі риси обличчя, що допоможе виглядати більш привабливо, молодо та красиво. Почнемо з того, що таке перманентний макіяж (з англійської мікропігментація). Це процедура імплантування в верхні шари дерми спеціального пігменту. Перманентний від слова — permanent — постійний. Тобто, шляхом правильного імплантування пігменту можна підкреслити риси обличчя на декілька років. Саме тут доречний вираз «прокидатися красивою», адже завдяки перманентному макіяжу жінка у будь-яку годину доби «накрашена». До того ж перманентний макіяж хоч і частково неприємна процедура, але для комфорту клієнта використовується аплікаційна анестезія. Багато жінок під час проведення процедури просто спить, тому ПМ це не боляче! — розповідає Людмила Іванова.

З перманентним макіяжем жінка прокидається красивою

— Перманентний макіяж можна робити будь-якій жінці у будь-якому віці. Але якщо молоді дівчата прекрасні самим кольором своєї юності, то у віці 40 +, коли природні фарби й контури блякнуть, перманентний макіяж стає дуже доречним. Він може зробити жінку молодшою! — підкреслює майстриня.

Повертаємо соковитість вустам

Після 30 років вуста починають старіти, а після 40 з’являються виражені вертикальні зморшки, порушується чіткий контур, зникає природний об’єм, оскільки часто ближче до контуру просто немає природнього пігменту, або ж його «з’їдає» герпес. Крім того, зникає соковитість, пропадає яскравий колір.

— Погодьтеся, природним бажанням будь-якої жінки є повернення первісного вигляду вуст, оскільки саме вони є однією з ознак привабливості. Це можна зробити за допомогою перманенту вуст. Також ним можна вирівняти легку асиметрію. Дуже круто перманент справляється із гранулами фордайса (білі цятки), — каже Людмила Іванова. — Перманент вуст відмінно працює на омолодження, адже красиві соковиті губки — це прикраса будь-якої жінки.

При цьому майстриня категорично не рекомендує збільшувати вуста за допомогою татуажу.

— Одразу після процедури вигляд ще буде непоганий, але за рік-два пігмент з губ вийде, а зі шкіри обличчя ні, і буде виглядати наче дівчина просто по обличчю олівчиком помалювала.

Людмила підкреслює, що зараз у моді холодні, теплі, нюдові та яскраві кольори.

— Колірна палітра велика, а також можна змішувати пігменти роблячи унікальні мікси. В мене велика палітра і ми з клієнтами разом підбираємо кожній. В сучасних техніках татуаж вуст виглядає дуже природньо, — каже Людмила.

Вона нагадує, що перед процедурою вуста мають бути здоровими!

Якщо у вас за день чи два вискочив герпес, чи утворилась заїда, процедуру треба перенести до повного загоєння.

Соковиті вуста — одна з ознак жіночої привабливості

Правильні брови — мінус 10 років!

Якщо говорити про брови, то за допомогою їх правильної форми можна підкреслити красу кожної жінки, вирівняти асиметрію, додати густоти чи об’єму.

Правильна форма брів — мінус 10 років для жінок!

«Правильні» брови роблять жінку молодою та привабливою

Перманентний макіяж брів існує в декількох техніках:

мікроблейдинг;

волоскова техніка;

пудрове напилення.

Мікроблейдинг: за допомогою спеціальної ручки робляться тоненькі надрізи та таким чином вимальовується волосок.

Волоскова апаратна техніка чимось схожа до мікроблейдингу. За допомогою машинки майстер промальовує волоски.

Пудрове напилення, найпопулярніша техніка, виконується за допомогою машинки, якою заповнюється форма брів згідно з ескізом. По загоєнню дає натуральний ефект підфарбованих брів.

Майстриня Людмила Іванова підкреслює: перш за все, перманент має виглядати природньо — до того ж природні брови — це зараз модно! Тому вона сама робить вибір, прив’язуючись до існуючої форми брів. Те ж саме радить своїм ученицям.

— Дуже важливо підібрати правильну форму брів, адже вона у кожної людини індивідуальна, і важливо прив’язувати форму до кожного клієнта персонально! Ну і звісно ж, використовувати якісні матеріали, адже на ринку є багато дешевих фарб, які дуже схожі до тату міксів, і з часом змінюють колір на синій, зелений. Зараз все більшої популярності набуває форма, коли нижня лінія пряміша, і хвостик брів трішки вище від рівня головки брови. Така форма називається ліфтинг, бо вона дійсно робить такий ефект. Скажу з власного досвіду — такого ефекту можна добитись у більшості клієнтів.

Про корекцію

Варто бути готовою до того, що доведеться робити корекцію. Вона виконується у 70% випадків, адже організм кожної людини неможливо передбачити.

Для прикладу, на сухій шкірі завжди прижитися більше пігменту аніж на жирній. Але буває й таке, що в людини з сухою шкірою залишається дуже мало пігменту. Таке неможливо передбачити.

— Для цього й існує корекція, — розповідає Людмила Іванова.- На першій процедурі майстер вкладає однакову щільність пігменту для всіх (з урахуванням особливостей типу шкіри), і вже під час корекції майстер знає, як зреагує шкіра і скільки потрібно додати. Корекція виконується за півтора-три місяці після основної процедури. Далі уже йдуть оновлення, їх я рекомендую робити раз на півтора-три роки, залежно від особистих побажань, віку та типу шкіри.

Увага — на очі!

Виразності очам додає перманент повік. Він також робить ефект густих вій, що дуже освіжає обличчя.

— Відразу підкреслю, перманент повік — це абсолютно безпечна процедура. Під час неї око клієнта повністю закрите й у безпеці. А щоб процедура була комфортною застосовується аплікаційна анестезія (крем чи гель), якщо, звісно, у клієнта нема алергії, — підкреслює майстриня.

Заповнення міжвійкового простору якісними пігментами підходить абсолютно усім. Класична стрілка або стрілка з розтушовкою — майстер підкаже, що треба зробити.

Людмила Іванова знає і використовує у своїй практиці секрети побудови форми стрілки так, щоб навіть опущене повіко розкрилося.

Освіжити обличчя можна красивими стрілочками

Як доглядати за ПМ

В перший вечір потрібно вмити зону татуажу пінкою чи гелем для вмивання обличчя.

Дуже важливо не чіпати зону ПМ. Там упродовж трьох-семи днів утворяться кірочки — їх категорично не зчісуємо, не здираємо, терпимо.

В цей період не відвідуємо сауни, спа-, басейни та будь-які відкриті водойми.

Також не відвідуємо косметолога.

При використанні декоративної косметики на обличчі — відступаємо від зони татуажу два мм.

Губи активно зволожуємо.

Після цього періоду (тиждень) можна все!

Головне — вибрати «свого» майстра

Перед тим, як зробити перманентний макіяж, обов’язково передивіться уважно сторінку майстра в Інстаграм чи інших мережах.

Зверніть увагу, чи є відео робіт, адже на відео неможливо зробити ретуш роботи!

Подивіться відгуки та чи є загоєні роботи.

Виберіть майстра по відео робіт. Головне, щоб вам подобались ці роботи.

Попросіть майстра на першій процедурі зробити більш ніжний ПМ, в разі чого на корекції додасте насиченості.

— Пам’ятайте, перманентний макіяж це не тільки модно, це дуже красиво та зручно. Татуаж справді полегшує життя жінкам! З віковою шкірою є свої особливості в роботі, але це обізнаність майстра. У жінок 40+ перманент триматиметься довше, аніж у дівчат 20 років, то ж маєте перевагу і зекономите на оновленнях. Багато моїх клієнток після процедури говорять: «Чому я не зробила цього раніше?» — посміхається Людмила Іванова.

Це треба знати

Правильна форма брів та стрілочок забере віку, а неправильна додасть.

З губами можна нашкодити, якщо вийти за контур.

Якщо ПМ нанесений неякісно, його можна виправити за допомогою лазерів для видалення невдалого перманенту, або спеціальних ремуверів.

Чоловіки теж слідкують за своєю зовнішністю й нерідко звертаються до майстрів перманентного макіяжу. Зазвичай вони роблять перманентний макіяж брів, якщо у них повна чи часткова алопеція (патологічне випадіння волосся).

Про протипоказання

Пам’ятаємо, що перше правило у будь-якій процедурі — не нашкодь. Перманентний макіяж також має певні протипоказання.

Це:

підвищена температура;

дерматологічні захворювання повік;

вагітність;

ВІЛ, СНІД, гепатит;

будь-які захворювання в стадії загострення (і проста застуда, і важкі хронічні хвороби);

захворювання психіки;

епілептичні напади; в

важкі соматичні хвороби;

порушення згортання крові;

новоутворення;

схильність до формування келоїдних рубців.

період лактації;

родимки, бородавки, папіломи в зоні татуажу;

дерматити;

герпес, заїди;

нейродерміти;

бронхіальна астма;

келоїдні рубці;

період менструального циклу;

перенесені операції менш як сім місяців тому;

опіки (менше одного року);

індивідуальна непереносимість до використовуваних препаратів алергія на анестетики, пігменти.

З роботами можна ознайомитися ТУТ.