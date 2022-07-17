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The Rolling Stones заспівав з юними українськими співаками на на сцені у Відні

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 324

Пісню You Can’t Always Get What You Want виконали з хором хлопців «Дзвіночок» та хор дівчат «Вогник»

Легендарний англійський гурт The Rolling Stones заспівав разом з українськими хористами пісню You Can’t Always Get What You Want  на сцені у Відні, повідомили в пресслужбі гурту та Мік Джаггер в інстаграмі.

Юних українських співаків гурт запросив український хор до Відня, аби разом заспівати класичну пісню гурту «You Can’t Always Get What You Want» на австрійському стадіоні ім. Ернста Хаппеля.

Таким чином музиканти продемонстрували свою солідарність з українцями, які потерпають від повномасштабного вторгнення росії.

На сцені разом з The Rolling Stones вийшли хор хлопців «Дзвіночок» та хор дівчат «Вогник», що приїхали до Австрії з Києва.

«Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері», – сказав зі сцени лідер The Rolling Stones Мік Джаггер.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року 7 квітня легендарний Pink Floyd записав пісню на підтримку України з вокалом соліста «Бумбокс» Андрієм Хливнюком. Пізніше гурт випустив благодійний мерч на підтримку України під назвою «Hey Hey Rise Up».

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Автор: Олеся Данилова
Теги: The Rolling Stones
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