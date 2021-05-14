25 травня у Кременчуці пройде сесія міськради (перелік питань)

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Чергова сесія Кременчуцької міської ради відбудеться 25 травня. Відповідне розпорядження «Про скликання V сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання» 12 травня підписав міський голова Кременчука Віталій Малецький.





До проєкту порядку денного внесені наступні питання:





1. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Президента України, Голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій і груп Верховної Ради України щодо доцільності прийняття законопроєкту № 4098 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне».

2. Про виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року.

3. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 жовтня 2018 року «Про затвердження Міської програми сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2019-2021 роки».

4. Про виділення коштів за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021.

5. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 19.03.2021 № 384, від 19.03.2021 № 385, від 26.03.2021 № 422, від 26.03.2021 № 423, від 26.03.2021 № 424, від 26.03.2021 № 425, від 26.03.2021 № 427, від 02.04.2021 № 456, від 02.04.2021 № 457, від 02.04.2021 № 458, від 16.04.2021 № 520, від 16.04.2021 № 521, від 16.04.2021 № 522, від 16.04.2021 № 523, від 16.04.2021 № 524, від 16.04.2021 № 525, від 16.04.2021 № 526, від 23.04.2021 № 529, від 23.04.2021 № 555, від 23.04.2021 № 556, від 23.04.2021 № 557, від 23.04.2021 № 559, від 23.04.2021 № 560.

6. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік».

7. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 27 квітня 2016 року «Про виділення коштів за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2016 р.».

8. Про підтримку участі комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у проекті «Міський громадський транспорт України II».

9. Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів.

10. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 03 грудня 2020 року «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання».

11. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.

12. Про встановлення туристичного збору на території Кременчуцької міської територіальної громади.

13. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Кременчуцької міської територіальної громади.

14. Про встановлення ставок єдиного податку на території Кременчуцької міської територіальної громади.

15. Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.

16. Про внесення змін до найменування та затвердження статуту комунального підприємства «Ринок «Ново-Іванівський» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у новій редакції.

17. Про затвердження Порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна Кременчуцької міської територіальної громади.

18. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.

19. Про включення до Переліку другого типу об’єктів оренди, що належать до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, укладення, продовження договорів оренди без проведення аукціону.

20. Про закріплення майна, що належіть до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади, за комунальними підприємствами на праві господарського відання.

21. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади та реєстрацію права власності.

22. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 03 грудня 2020 «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання».

23. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2021-2023 роки».

24. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної програми «Турбота» на 2021-2023 роки».

25. Про затвердження Міської програми забезпечення житлом педагогічних працівників, соціальних працівників та працівників виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2025 роки.

26. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».

27. Про затвердження складів піклувальних рад закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

28. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік.

29. Про затвердження Програми погашення кредиторської заборгованості та виконання зобов’язань 2020 року, які не були профінансовані по КПКВКМБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», Департаменту охорони здоров’я на 2021 рік.

30. Про затвердження Положення про призначення стипендій Кременчуцької міської ради учнівській та студентській молоді навчальних закладів м. Кременчука.

31. Про погодження Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на період з 01.10.2021 по 30.09.2022 у сфері теплопостачання.

32. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартир № 140, № 144 у будинку № 3-А по вул. Керченській у м. Кременчуці.

33. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартири № 92 у будинку № 3-А по вул. Керченській у м. Кременчуці.

34. Про включення до об’єктів житлового фонду комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади квартири № 67 у будинку № 16 по кварталу 287 у м. Кременчуці, реєстрацію права власності.

35. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року «Про затвердження Програми розвитку дорожньо-мостового господарства міста Кременчука на 2018-2022 роки».

36. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення.

37. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 11 жовтня 2018 року «Про затвердження Програми заміни аварійних зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення та запірної арматури м. Кременчука на 2019-2021 роки».

38. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2021 рік».

39. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 «Про затвердження Програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчуцької міської територіальної громади «Світло на 2021-2025 роки».

40. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2021 рік».

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».

42. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2021 рік».

43. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази комунального підприємства «КОМФОРТНИЙ ДІМ» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 рік».

44. Про затвердження (ратифікацію) Кредитного договору від 28 грудня 2020 року, укладеного між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області, Договору гранту від 08 лютого 2021 року між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області.

45. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11 березня 2021 року «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».

46. Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території центральної частини міста Кременчука.

47. Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука.

48. Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою на території Кременчуцької міської територіальної громади.

49. Про встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки.

50. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у 2022 році.

51. Про припинення права користування земельними ділянками.

52. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам.

53. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам.

54. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

55. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам.

56. Про надання згоди на поділ та об’єднання земельних ділянок.

57. Про надання та відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу із земель комунальної власності.

58. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду.

59. Про укладення та відмову в укладенні договорів оренди землі на новий строк.

60. Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів.

61. Про зміну цільового призначення земельних ділянок.

62. Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці.

63. Про зарахування земельної ділянки по просп. Полтавському, в районі будинку № 32 в м. Кременчуці до земель запасу.

64. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування.

65. Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок.

66. Про відмову в наданні земельних ділянок в постійне користування.

67. Про надання дозволу на внесення змін до документації із землеустрою.

68. Різне.