Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

Найважча зима від початку війни: світла не буде від 4 до 18 годин щодня

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 318

 Збитки від атак у 2024 році перевищують втрати попередньої зими втричі

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомляє, що майбутня зима стане найбільшим випробуванням для енергетичної системи України з початку війни. Значна частина генеруючих потужностей країни пошкоджена або зруйнована, а понад дві третини виробничих потужностей втрачено через російські атаки.

МЕА підготувало 10 рекомендацій для відновлення енергетичної інфраструктури України, однак їх деталі не розголошуються. Генеральний директор МЕА Фатіх Бірол наголосив на необхідності прискорити постачання обладнання та запчастин від європейських партнерів, щоб допомогти відновити пошкоджені об'єкти та підвищити захист від атак.

Водночас у звіті Організації Об'єднаних Націй зазначено, що українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії, які триватимуть від 4 до 18 годин щодня. Даніель Белл, керівниця моніторингової місії ООН, попередила, що будь-які нові атаки можуть мати катастрофічні наслідки для країни, особливо взимку.

73% теплових електростанцій України були виведені з ладу станом на червень 2024 року. Збитки від атак у 2024 році перевищують втрати попередньої зими втричі.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.

ПО ТЕМІ:

Взимку будуть знеструмлення навіть за виконання планів з ремонту генерації — Кудрицький

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: енергетика відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх