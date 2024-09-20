Найважча зима від початку війни: світла не буде від 4 до 18 годин щодня

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Збитки від атак у 2024 році перевищують втрати попередньої зими втричі

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомляє, що майбутня зима стане найбільшим випробуванням для енергетичної системи України з початку війни. Значна частина генеруючих потужностей країни пошкоджена або зруйнована, а понад дві третини виробничих потужностей втрачено через російські атаки.

МЕА підготувало 10 рекомендацій для відновлення енергетичної інфраструктури України, однак їх деталі не розголошуються. Генеральний директор МЕА Фатіх Бірол наголосив на необхідності прискорити постачання обладнання та запчастин від європейських партнерів, щоб допомогти відновити пошкоджені об'єкти та підвищити захист від атак.

Водночас у звіті Організації Об'єднаних Націй зазначено, що українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії, які триватимуть від 4 до 18 годин щодня. Даніель Белл, керівниця моніторингової місії ООН, попередила, що будь-які нові атаки можуть мати катастрофічні наслідки для країни, особливо взимку.

73% теплових електростанцій України були виведені з ладу станом на червень 2024 року. Збитки від атак у 2024 році перевищують втрати попередньої зими втричі.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що за оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення електроенергії можуть тривати до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.