Кременчужанка поскаржилася, що її дитині надавили гематоми на руці під час забору крові

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У п'ятницю, 17 березня, кременчужанка Ілона виклала на своїй сторінці в інстаграмі допис про те, що її дитині надавили синці на руці під час забору крові у приватному центрі лабораторної діагностики «Медлайф», який розташований на території дитячої поліклініки на вулиці Лікаря Парнети, 16 (колишня вулиця Павлова).

Ось її публікація без змін:

«Сьогодні з донечкою їздили здавати аналіз крові в приватну лабораторію «Медлайф», яка знаходиться на Павлова, 16 (в дитячій лікарні). Я запитала, чи можуть вони взяти маленькій дитинці кров, вони відповіли «так». Зайшли дві медсестри і я, одна медсестра почала передавлювати своїми руками ручку Аміни, а інша шукала вену. Ви тільки уявіть собі, з якою силою вона давила те маленьке рученя (але повинна була це робити джгутом, якого в них, мабуть, для таких діток немає). Амінка дуже кричала, вони продовжували давити. Потім я говорю: «Може, подивитесь на іншій ручці, не мучте дитину». Вона почала колоти (нічого не вийшло), потім перейшла на іншу ручку – і та ж сама історія, дитина кричала не своїм голосом. Медсестра давила руками її ручку, щоб вени побачити (замість джгута), а інша медсестра почала вводити голку і під шкірою шукати вену. Після чого я сказала, що не потрібно, вона витягла голку і сказала: «Вибачте, але не вийде, мабуть, взяти кров і все». Я з малою зі сльозами на очах вийшла з кабінету (і це приватна лабораторія). Поїхали в іншу лабораторію, де нам навіть без сліз взяли з першого разу кров! Приїхавши додому, я роздягнула дитину і побачила те, що ви бачите на фото (мразі), у мене немає інших слів! Від плеча та навіть на долонях у неї гематоми та синці, обкололи дві ручки. У мене одне питання. Навіщо продовжувати колоти і мучити дитину, якщо у вас не виходить? Чому не скористатися джгутом, який не залишає такого, і їй не боляче було б? Чому сказали, що візьмуть у маленької дитини кров, а потім дивилися на її ручку так, наче ніколи не бачили і не брали в таких діток її? Чому я телефоную завідуючій, а вона говорить: «Що я можу зробити, що ви від мене хочете, якщо я щось скажу, в неї все одно не пройдуть синці?» Некваліфіковані та недосвідчені працівники повинні нести за таке відповідальність! Потім, коли я їм надіслала фото і зателефонувала, щоб дізнатися номер гарячої лінії, вони почали говорити, що то не ми, то ви ще десь після нас здавали кров».

У спілкуванні з журналістом «Кременчуцького Телеграфа» мати розповіла, що у центрі лабораторної діагностики перед нею не вибачилися. Вона подала скаргу до Міністерства охорони здоров'я, а також написала заяву до поліції.

ТЪ звернувся за коментарем щодо цієї ситуації до директорки центру лабораторної діагностики «Медлайф» Ірини Балабанової.

Вона розповіла, що після цієї події у закладі провели внутрішнє розслідування, працівники написали пояснювальні записки. Та додала, що кременчужанка Ілона зі своєю дочкою кілька разів обслуговувалася у цій лабораторії, тоді конфліктів не виникало.

- Мене там не було, бо це маніпуляційний кабінет. Підтвердити камерами спостереження, що там відбувалося, я теж не можу, бо камери стоять тільки біля виходу, у холі. Мати одразу попередила нашу маніпуляційну сестру про те, щоб вену дитині не чіпали, бо у неї «погані» вени. Сестра сказала матері, що для забору крові дитину треба тримати, але мати відповіла, що сама не впорається, тож робити аналіз допомагала ще одна медична сестра. Маніпуляційна сестра бере кров. За протоколом, у маленьких дітей має хтось тримати руку. Буває, що тримає одна мама. Якщо мати розуміє, що вона не може впоратися, ми обов'язково повинні взяти ще одну людину і допомогти тримати, щоб дитина не смикнулася і не заподіяла собі шкоди. Мати сказала: «Коліть у кисть». За протоколом, у кисть колеться без джгута. Неможливо на кисть накласти джгут. Моя медсестра почала шукати вену на кисті. Вона швидко знайшла її, але з неї у вакутайнер потрапила лише краплина крові – і більше кров не йшла. Якщо вище на руці вена велика, то на кисті вона маленька. Другий помічник, який допомагав тримати, трохи придавив руку для того, щоб кров пішла. Проте вона не пішла, тоді медсестри матері сказали: «Вибачте, ми не можемо взяти на цій руці. Будемо колоти на іншій?» Мати відповіла: «Так, коліть». Беруть на іншій руці – і те ж саме. Вони вибачилися і сказали: «Ви нас пробачте, але ми не можемо взяти у вас кров». Ми не брали з родини коштів, тому що у нас така практика – платити за аналіз треба лише після того, як його зробили.

Далі вона поінформувала, що у той же день мати Аміни зателефонувала – і між нею та завідувачкою центру виник конфлікт. Ілона надіслала до «Медлайфа» фото, на яких було видно, що на вені ліктьового згину на руці дитини є пластир, а отже в іншій лабораторії у неї вже брали кров не з кисті.

- Ми вибачилися і спитали: «Чим вам допомогти?» Це було при мені. Мати розмовляла із завідувачкою лабораторії, я попросила поставити на гучний зв'язок, бо хотіла послухати, про що вона говорила. Нам дуже шкода, що так вийшло! Я розумію, що це горе для матері, коли хворіє дитина, – розповіла пані Балабанова.

Ірина Балабанова зауважила, що лабораторний центр працює на території дитячої лікарні 20 років. За її словами, медсестра, яка робила аналіз, досвідчена і може взяти кров у 5-10-денної дитини. Директорка центру припустила, що гематоми, які залишилися саме на плечі дитини, вона могла отримати вже в іншій медустанові, де у неї брали аналізи з вени і перетягли руку джгутом.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також дізнався експертну думку заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик.