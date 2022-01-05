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Топ новина, Кременчук, Воины света

22 Героя АТО/ООС втратив Кременчук у 2021 році

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 550 Коментарів: 1

 

Після дворічної перерви Кременчук втратив військових на передових позиціях

Кременчук за минулий рік втратив 22 військовослужбовця. Після дворічної перерви Кременчук поніс втрати на передових позиціях у зоні проведення Операції об’єднаних сил: Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко, Микола Лебідь, Юрій Опришко та вихованець Кременчуцького військового ліцею Юрій Городніченко. У тилу померло 17 бійців. За 8 років російсько-української війни Кременчук втратив близько сотні військовослужбовців.

Олександр Келеберда

6 січня кременчужани попрощалися з 25-річним бійцем Олександром Келебердою. Боєць помер у перший день нового року, 1-го січня. У 2014 році Олександр пішов на службу за контрактом до Національної гвардії України. Брав участь в ООС в 2019-2020 роках. В Олександра залишилися мати та батько. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО.

Кременчук попрощався з 25-річним бійцем, який боронив незалежність

Володимир Ніфонтов

28 січня Кременчук попрощався з 39-річним АТОвцем Володимиром Ніфонтовим, який помер напередодні 26 січня. Артилерист 107 бригади загинув під колесами автомобіля, коли його збив автомобіль на Лейтенанта Дніпрова. 

У 2015 році Володимир пішов за контрактом на військову службу до Збройних Сил України (в/ч А1546). У Володимира залишилися дружина, син та батьки.

Поховали чоловіка на Свіштовському цвинтарі.

У Кременчуці попрощаються з 39-річним АТОвцем Володимиром Ніфонтовим

 

Леонід Чабаненко

8 лютого на 47 році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Леоніда Чабаненка. У 2016-2018 роках Леонід Чабаненко брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення. Мав статус УБД. У Леоніда залишилася дружина та два сини.

У Кременчуці помер 47-річний АТОвець Леонід Чабаненко

 

Олександр Войтенко

Капітан Олександр Володимирович Войтенко служив командиром взводу вогневої підтримки Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився 30 квітня 1974 року у Полтаві. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Олександра Войтенка призвали на службу до Збройних Сил України за контрактом Козельщанським РВК Полтавської області 12 березня 2018 року. У нього залишилася дружина.

 

В'ячеслав Олексієнко

Солдат В’ячеслав Сергійович Олексієнко служив стрільцем, помічником гранатометника Першого десантно-штурмового взводу Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493 (5 батальйонна тактична група 81 окремої аеромобільної бригади). Народився 17 квітня 1987 році у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькому професійному ліцеї ім.А.С.Макаренка. В’ячеслава Олексієнка призвали на службу до Збройних Сил України за контрактом Кременчуцьким ОВК Полтавської області 21 жовтня 2019 року. У нього залишилися дружина та матір.

 

Два хамери та салютний залп: Кременчук попрощався з загиблими на Донбасі військовими

Бійці 81 бригади Олександр Войтенко та Вячеслав Олексієнко підірвалися на вибуховому пристрої поблизу Новолуганська Донецької області. Це сталося, 14 лютого, під час переміщення військових на позиції. Поховали військових на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв АТО.

Микола Лебідь

Микола Лебідь виріс у багатодітній родині, у нього 10 братиків та сестричок, закінчив 12 школу на Молодіжному. Микола служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського. Старший солдат 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 20 лютого, близько 04.00, в районі села Водяне Донецької області (район ДАП) внаслідок пожежі у бліндажі. Разом із ним загинуло ще двоє військових. Михайло Капрандин з опіками 90% тіла зміг самотужки вибратись із бліндажа, пізніше помер у госпіталі. Миколу Лебедя та Василя Килюшика не могли тривалий час знайти через пожежу та тління у бліндажі. 22 травня після завершення розбирання конструкції бліндажа було виявлено тіла двох військовослужбовців. Експертиза ДНК та слідство тривали близько трьох місяців.

Від парти до передової: Кременчук попрощався із загиблим воїном Миколою Лебедем
 

Олександр Пономарьов

24 лютого на 57 році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Олександра Пономарьова.

Олександр мобілізований 11 серпня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної Донецької та Луганських областях. Мав статус «Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи».

У Кременчуці зупинилося серце АТОвця Олександра Пономарьова

 

Анатолій Воронько

17 квітня на 65 році життя зупинилося серце учасника АТО Анатолія Воронька. Анатолій був мобілізований 28 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року безпосередньо брав участь в Антитерористичній операції на Сході. Мав статус «Учасник бойових дій». Поховали Анатолія на Свіштовському цвинтарі в секторі Героїв АТО.

У Кременчуці помер АТОвець Анатолій Воронька

Юрій Курятник

22 квітня на 29-му році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Юрія Курятника. Юрій мобілізований 12 лютого 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

У Кременчуці помер 29-річний АТОвець Юрій Курятник

 

Олег Ховдун

27 квітня на 54 році життя зупинилося серце учасника Антитерористичної операції Олега Ховдуна. Олег був мобілізований 14 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в Антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Співчуття рідним та близьким. Поховання Ховдуна Олега планується 29 квітня на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО.

У Кременчуці помер АТОвець Олег Ховдун

Олександр Шумський

3-го травня у віці 49 років під час відпустки зупинилося серце учасника АТО Олександра Шумського. Олександр мобілізований 29 липня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення зазначених заходів. 

Служив у 44 артилерійській бригаді (Тернопіль). Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились батьки та двоє дорослих доньок. Поховали військового на кладовищі у с. Успенка, Кіровоградської області.

Помер АТОвець з Кременчука Олександр Шумський

 

Юрій Опришко

7 травня, у госпіталі помер боєць 53 бригади молодший сержант Юрій Опришко.

Він народився  12.11.1978 року у селі Ялинці Кременчуцького. Опришко служив молодшим сержантом, головним сержантом штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53 окремої механізованої бригади.  Контракт зі Збройними силами спочатку підписав у 2015, а демобілізувався узимку 2016. На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон «Айдар». Мав позивний «Боня».

Юрій отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, його оперативно доставили до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова. Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше. У Юрія залишилися дружина з 4-річною донькою та 20-річний син.

Наприкінці року син Юрія на фасаді школи відкрив меморіальну дошку у пам'ять про батька.

Кременчук попрощався із «Бонею» сержантом батальйону «Айдар» Юрієм Опришком

 

Юрій Городніченко

8 травня у військовому шпиталі помер старший солдат Віктор Городніченко, випускник Кременчуцького військового ліцею. Віктор Городніченко служив у 81 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України. Військовий знав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил - куля снайпера влучила в нижню частину живота.  Його одразу евакуювали до лікарні Бахмута, а згодом до Харкова. На жаль, мешканець Миргородського району помер у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. 

На Донбасі загинув випускник Кременчуцького військового ліцею

 

Олександр Кузьменко

27 травня у віці 45 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Олександра Кузьменка. Олександр був мобілізований 1 серпня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 № 607 «Про часткову мобілізацію». З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, дружина та син. Поховали військового на Свіштовському кладовищі.

У Кременчуці помер АТОвець Олександр Кузьменко

 

Віталій Федорченко

30 червня у віці 44 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віталія Федорченка. Віталій був мобілізований 3 квітня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». У Віталія залишились мати, донька та сестра. Щирі співчуття

Зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віталія Федорченка

 

Сергій Бондаренко

2 липня зупинилося серце 48-річного Сергія Бондаренка. Сергій мобілізований 30 січня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». У бійця залишились мати, дружина, син та брат.

Сергія Бондаренка поховали на кладовищі села Наливайка, Голованівського району Кіровоградської області.

Пішов з життя ще один кременчужанин, що брав участь в АТО

Василь Пустовойтов

7 липня у Кременчуці провели в останню путь учасника бойових дій Василя Пустовойтова. Василь Пустовойтов служив патрульним поліціянтом у батальйоні патрульної поліції Кременчука. З 17 грудня 2014 року його мобілізували наказом Антитерористичного центру при СБУ. З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус "Учасник бойових дій". У вересні 2018 року в нього виявили рак нирки. 6 липня чоловік помер. Його поховали на Свіштовському кладовищі. Василю Пустовойтову було 30 років. У нього залишилися батьки та брат.

Кременчук попрощався з 30-річним АТОвцем та поліцейським Василем Пустовойтовим
 

Олексій Малько

4 серпня зупинилося серце 40-річного АТОвця Олексія Малька. Олексій був мобілізований 12 травня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати та брат. Поховали Олексія на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. Вже після смерті стало відомо, що Олексій був у полоні. Його в окупованій Горлівці на розстріл виводив терорист Безлер

У Кременчуці помер 40-річний учасник АТО Олексій Малько

 

Зореслава Довгаль

20 серпня у Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль. Жінка проходила службу у військові частині 1546 (107 реактивна бригада, яка базується у Кременчуці). У 2019 році Зореслава спрацювала кухаркою у Червоному Лимані на Донеччині. Зореслава довгий час не виходила на зв'язок, а через кілька днів її тіло знайшли у колодці.

У жінки залишилася мати, брат, двоє дітей та троє онуків.

У Кременчуці попрощалися з військовою Зореславою Довгаль, а в цей час її вбивцю взяли під варту

 

Віктор Бичнік

25 жовтня у віці 46 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віктора Бичніка. Віктор був мобілізований 13 серпня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 №607 «Про часткову мобілізацію». З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились мати, брат, донька та дружина.

У Кременчуці помер АТОвець Віктор Бичнік

 

Андрій Дядьков

15 листопада у віці 55 років зупинилося серце АТОвця Андрія Дядькова. Андрій мобілізований 5 вересня 2014 року Указом Президента України від 27.07.2014 № 607 «Про часткову мобілізацію». З 2014 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились дружина та два сини.

У Кременчуці помер АТОвець Андрій Дядьков

 

Денис Кузик

27 грудня у віці 40 років зупинилося серце АТОвця Дениса Кузика. Денис був мобілізований 9 березня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій». У нього залишились мати та сестра.

Зупинилося серце учасника антитерористичної операції Дениса Кузика

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света
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Коментарі: 1

359
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vetalman:
Сьогодні, 18:51

більше чим за минулі роки ..але дуже цікаві смерті наприклад 40 річний Олексій Малько ,я його знав особисто ..Як помер Олексій ? Зореслава Довгаль  трагічно загинула  її тіло найшли в колодязі..Ці смерті стали на території Кременчука ..До цьго я вважав містичною фразу : про те , що хтось полює на добровольців ...


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