22 Героя АТО/ООС втратив Кременчук у 2021 році

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 550 Коментарів: 1

Кременчук за минулий рік втратив 22 військовослужбовця. Після дворічної перерви Кременчук поніс втрати на передових позиціях у зоні проведення Операції об’єднаних сил: Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко, Микола Лебідь, Юрій Опришко та вихованець Кременчуцького військового ліцею Юрій Городніченко. У тилу померло 17 бійців. За 8 років російсько-української війни Кременчук втратив близько сотні військовослужбовців.

Олександр Келеберда

6 січня кременчужани попрощалися з 25-річним бійцем Олександром Келебердою. Боєць помер у перший день нового року, 1-го січня. У 2014 році Олександр пішов на службу за контрактом до Національної гвардії України. Брав участь в ООС в 2019-2020 роках. В Олександра залишилися мати та батько. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО.

Володимир Ніфонтов

28 січня Кременчук попрощався з 39-річним АТОвцем Володимиром Ніфонтовим, який помер напередодні 26 січня. Артилерист 107 бригади загинув під колесами автомобіля, коли його збив автомобіль на Лейтенанта Дніпрова.

У 2015 році Володимир пішов за контрактом на військову службу до Збройних Сил України (в/ч А1546). У Володимира залишилися дружина, син та батьки.

Поховали чоловіка на Свіштовському цвинтарі.

Леонід Чабаненко

8 лютого на 47 році життя зупинилося серце учасника антитерористичної операції Леоніда Чабаненка. У 2016-2018 роках Леонід Чабаненко брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення. Мав статус УБД. У Леоніда залишилася дружина та два сини.

Олександр Войтенко

Капітан Олександр Володимирович Войтенко служив командиром взводу вогневої підтримки Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493. Народився 30 квітня 1974 року у Полтаві. Військовий за фахом, закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище. Олександра Войтенка призвали на службу до Збройних Сил України за контрактом Козельщанським РВК Полтавської області 12 березня 2018 року. У нього залишилася дружина.

В'ячеслав Олексієнко

Солдат В’ячеслав Сергійович Олексієнко служив стрільцем, помічником гранатометника Першого десантно-штурмового взводу Першої десантно-штурмової роти військової частини А1493 (5 батальйонна тактична група 81 окремої аеромобільної бригади). Народився 17 квітня 1987 році у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькому професійному ліцеї ім.А.С.Макаренка. В’ячеслава Олексієнка призвали на службу до Збройних Сил України за контрактом Кременчуцьким ОВК Полтавської області 21 жовтня 2019 року. У нього залишилися дружина та матір.

Бійці 81 бригади Олександр Войтенко та Вячеслав Олексієнко підірвалися на вибуховому пристрої поблизу Новолуганська Донецької області. Це сталося, 14 лютого, під час переміщення військових на позиції. Поховали військових на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв АТО.

Микола Лебідь

Микола Лебідь виріс у багатодітній родині, у нього 10 братиків та сестричок, закінчив 12 школу на Молодіжному. Микола служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського. Старший солдат 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув 20 лютого, близько 04.00, в районі села Водяне Донецької області (район ДАП) внаслідок пожежі у бліндажі. Разом із ним загинуло ще двоє військових. Михайло Капрандин з опіками 90% тіла зміг самотужки вибратись із бліндажа, пізніше помер у госпіталі. Миколу Лебедя та Василя Килюшика не могли тривалий час знайти через пожежу та тління у бліндажі. 22 травня після завершення розбирання конструкції бліндажа було виявлено тіла двох військовослужбовців. Експертиза ДНК та слідство тривали близько трьох місяців.