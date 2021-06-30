Зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віталія Федорченка

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 1 286 Коментарів: 1

30 червня у віці 44 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Віталія Федорченка. Про це повідомили у спільноті «АТО. Соціальний супровід».

Віталій був мобілізований 3 квітня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 № 15 «Про часткову мобілізацію». З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Мав статус «Учасник бойових дій».

У Віталія залишились мати, донька та сестра. Щирі співчуття рідним та близьким.

Попередньо поховання Віталія планується 2 липня. Детальну інформацію щодо поховання надамо пізніше.