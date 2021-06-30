У Кременчуці згорів приватний будинок

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 826

Приватний будинок, що у провулку Козачому сьогодні вночі, близько 3.10 вигорів майже повністю. За даними оперативних служб, окрім майна постраждало двоє чоловіків та жінка.

29-річного чоловіка доставили до приймального відділення Кременчуцької ЦРЛ з діагнозом: термічний опік верхніх дихальних шляхів.

Наразі його стан задовільний і від госпіталізації чоловік відмовився.

Ще один потерпілий, 44-річний чоловік також потрапив до лікарні, але до опікового відділення Кременчуцької ЦРЛ з діагнозом: термічні опіки обличчя та правого плеча. Наразі його стан також задовільний.

38-річна жінка постраждала більше. Її госпіталізували до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з діагнозом: отруєння чадним газом, термічний опік правої гомілки та стегна. Стан жінки медики розцінюють як тяжкий.

Наразі спеціалісти з'ясовують суму збитків та причину пожежі.



